Australia enfrentará a Perú por el repechaje mundialista

Este martes, 07 de junio, la selección de Australia venció, dos goles por uno, al combinado de Emiratos Árabes Unidos, resultado que le permitirá jugar contra Perú en la ronda de repechaje para el Mundial de Catar 2022 .

En un partido parejo, el combinado oceánico logró alcanzar la diferencia gracias a un tanto marcado por el centrocampista del Eintracht Frankfurt (ALE), Adjin Hrustic, al minuto 83.

De esta forma, Australia y Perú se disputarán uno de los últimos cupos mundialistas este lunes, 13 de junio, en el Al Rayyan Stadium, Catar, a partir de las 2:00 pm (hora de Venezuela).

Cabe recordar que ambos conjuntos ya tienen experiencia en este tipo de instancia. En 2018, Perú eliminó a Nueva Zelanda para poder acceder a la competencia, mientras que Australia hizo lo propio con Honduras.

El último enfrentamiento entre las dos selecciones se efectuó casualmente en el Mundial de Rusia 2018. En dicho encuentro los sudamericanos se llevaron el triunfo, dos goles por cero.

En otros resultados de la jornada internacional de este martes, destacan:

Liga de Naciones de la Uefa:

Italia 2 ※ Hungría 1. Alemania 1 ※ 1 Inglaterra . Lituania 0 ※ 6 Turquía. Por su parte, entre los encuentros pautados para la fecha de hoy destacan:

Bélgica vs Polonia . Gales vs Países Bajos . Irlanda vs Ucrania.

LINK ORIGINAL: Televen

