Ausentismo en el Congreso: dos opiniones sobre el informe que revive el debate

Luego de que el pasado martes se conociera el informe de un colectivo ciudadano que deja en evidencia el fenómeno del ausentismo parlamentario entre 2014 y 2018, varias voces a favor y en contra se han expresado. La investigación deja un listado de 30 legisladores, cuyo primer lugar lo ocupa el senador conservador, David Barguil, con 73 inasistencias. El País habló con el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, quien afirmó que la denuncia no tiene en cuenta que "muchas de esas inasistencias no corresponden a la realidad jurídica en el sentido de que muchas de esas pueden ser justificadas". Lea también: "Si Congreso niega objeciones, Duque sí sancionará ley de JEP": Francisco Barbosa Además, dijo que los congresistas tienen otras funciones además de asistir a las plenarias y que esto no implica una falta a sus deberes.Asimismo, enfatizó que quien determina si una inasistencia se justifica o no, es el Consejo de Estado. Por su parte, la promotora del estudio, Catherine Juvinao, precisó que el asunto del ausentismo no es un tema menor pues “los congresistas representan y protegen los intereses de quienes los eligieron, no ir a las plenarias es un asunto muy serio”. Para dejar prueba de que sí tuvieron en cuenta las excusas de los congresistas, Juvinao dio a conocer a este medio la respuesta a uno de los derechos de petición que la veeduría formuló al Congreso de la República, firmada por el Secretario General del Senado. Para el informe, investigaron a 286 congresistas, revisaron 506 gacetas oficiales y 90 folios y actas que fueron requeridas vía derecho de petición al Congreso. “A los congresistas no se les paga por hora nalga” Secretario general del Senado, Gregorio Eljach, refutó el informe. Especial para El País ¿Cuál es su principal crítica al informe sobre las inasistencias de los congresistas? Yo no le hago críticas al informe porque no lo conozco, yo lo que vi fue un video muy publicitario en donde se refieren al tema y dicen unas cosas que no corresponden a la realidad. Ellos atribuyen el ‘campeonato de inasistentes’ a todo aquel que en la gaceta aparece que algún día no se registró como asistente a una plenaria, y de ahí salen a decir que estos son campeones del ausentismo, eso no es cierto y no es justo. Muchas de esas inasistencias no corresponden a la realidad jurídica en el sentido de que muchas de estas pueden ser justificadas. ¿Pero quienes presentan el informe aseguran que sí tuvieron en cuenta las excusas presentadas por los congresistas? En Colombia, la única autoridad que determina si una inasistencia se justificó es el Consejo de Estado. Lo determina a través de un proceso muy rápido, la Ley 1881 del año pasado, que establece el trámite y los términos para determinar si incurrieron o no en una causal de pérdida de investidura por no asistir sin justificación alguna a seis plenarias, en las que se voten proyectos de actos legislativos o censura, durante un período. ¿Pero no cree que al Congreso de la República le falta ser más exigente en ese aspecto? Creo que es suficiente con lo que hay. Yo diría que la inasistencia, ante otros males, es un tema menor. Lo digo porque eso tiene un aseguramiento infalible que es el Consejo de Estado que al final determina si una persona cumplió o no, si la inasistencia se justificó o no y si se aplica la pérdida de investidura que es una sanción para toda la vida, es la muerte política. Entonces, eso es un asunto que si no cumplió con sus deberes, tiene que atender las consecuencias. ¿Los parlamentarios están obligados a asistir a todas las plenarias? Los congresistas no solamente tienen una función de irse a sentar 14 horas a que los vean por televisión; tienen multifunciones que las cumplen aún en tiempo de plenaria. A los congresistas no se les paga por hora nalga, por hora de estar sentado. Por ejemplo hoy (ayer) tenemos plenaria, pero hay unos congresistas tratando de mediar con el Gobierno por lo que está pasando en el Cauca con la minga indígena, es una función de ellos, obviamente no van a estar en plenaria, pero eso no quiere decir que no están trabajando, tampoco quiere decir que la no asistencia sea injustificada. ¿Entonces no hay ausentismo en el Congreso? Aquí no hay ausentismo, lo que hay es gente que a veces no viene, pero ausentismo es una actitud deliberada, consciente, sistemática de no asistir y hacer trampa para justificar por qué no asistió, es un comportamiento colectivo generalizado. Si hay gente que se descuida y no trae las excusas, pues que sufran las consecuencias, pero no puede uno generalizar. “No ir a las plenarias es un asunto muy serio” La periodista Catherine Juvinao encabezó la investigación. El País ¿Por qué es importantes este informe? Los congresistas representan y protegen los intereses de las miles de personas que los eligen. No ir a las plenarias es un asunto muy serio. Cuando ya es un comportamiento sistemático que configura dentro de un mismo periodo más de seis inasistencias, la Constitución dice que este congresista no es digno para representar a la ciudadanía y debe perder la investidura, que es la sanción más drástica para un político. Este informe muestra quiénes le están inclumpliendo a sus electores. El Secretario General del Senado dice que el estudio no tuvo en cuenta las excusas de los congresistas… Es falso. Es más, el Secretario del Senado nos respondió a nosotros unos derechos de petición, yo no sé si él no se acuerda, pero vamos a publicar ante la opinión pública los derechos de petición que el mismo Gregorio Eljach nos respondió para esta investigación (foto derecho de petición). ¿Le falta al Congreso de la República ser más exigente al respecto? Claro que le falta muchísimo. El Congreso se ha resistido por años a autorregularse, se ha resistido a implementar procesos de una mayor transparencia, se ha resistido a implementar normas que obliguen a los congresistas a informar a sus electores sobre estas cosas absolutamente elementales para la veeduría. Lo que es realmente sorprendente es que a un congresista le paguemos 32 millones de pesos de nuestro dinero y que el congresista ni siquiera esté obligado a decirnos si va o no va a trabajar. Dicen que detrás de este informe hay una motivación política La política es muy amplia, no solamente es lo electoral, lo que pasa es que yo entiendo que quienes consideran que la política es buscar votos y ya, creen que los demás también usamos la política de esta forma y nos aprovechamos. Los periodistas y los activistas tenemos una aproximación a la política muy distinta en donde sí estamos buscando impactar, tener incidencia pero no necesariamente estamos buscando una curul o hacernos elegir. ¿Pero usted será candidata a algún cargo de elección popular? Yo no soy candidata a nada. En nuestra veeduría estamos preocupados por hacer ejercicio de control político bien hecho, con la mayor responsabilidad y con el mayor sentido ético y con el mayor compromiso con la democracia y con el país. De manera que todos los ataques que quieren deslegitimar esto, intentando involucrar este ejercicio dentro de una mecánica electoral, pues se van a quedar viendo un chispero porque cuando lleguen las elecciones se van a dar cuenta que no somos candidatos. ¿Cree que el Secretario General del Senado le está cubriendo la espalda a los congresistas? Digamos que es una labor natural que hacen los secretarios, tanto el secretario del Senado como el de la Cámara; son notarios de las respectivas corporaciones y pues su deber es proteger a los congresistas, pero nosotros, muy respetuosamente, les queremos sugerir que se pongan de parte de los ciudadanos. La lealtad de los servidores públicos del Congreso no es con el congresista, sino con la ciudadanía. Catherine Juvinao entregó a El País uno de los derechos de petición que respondió el Senado, firmado por el Secretario General:

