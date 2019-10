Ausencias temporales

Entornointeligente.com /

Pregunta: Tengo una nieta de 10 años que vive conmigo y con mi hija. Ella está en séptimo de básica. El año pasado, al retirarla de la escuela, la profesora me dijo que la niña en clases se ausenta y que hay que llamarla por su nombre o tocarla para que reaccione. Pensé que la profesora no tenía paciencia, pero este año al ir a verla a un vacacional, la maestra me dijo lo mismo, que la niña tiene momentos de ausencia, de mirada fija, que solo regresa al tocarla. En casa se han hecho presentes las mismas situaciones a la hora de comer. Se ausenta mirando a un lugar fijo y solo al tocarla sigue comiendo. No he dicho nada a mi hija por no asustarla, ya que está pasando un embarazo de alto riesgo.

María, Guayaquil

Respuesta: Estimada señora, por la historia que usted me cuenta, como neurólogo pediatra en primera instancia sospecharía episodios de crisis de ausencias infantiles, sin descartar también la posibilidad de un trastorno de déficit atencional.

En referencia a la primera, esta es un tipo de epilepsia infantil que se caracterizada por episodios súbitos de desconexión con el medio, mirada fija o ausente, cese de la actividad que el niño se encuentra realizando, siendo de corta duración (segundos) y pronta recuperación; pueden ser muy frecuentes durante el día, a veces entre 10 y 100 episodios. Es más frecuente en el género femenino y debuta entre los 4 y 10 años de edad.

Bajo estos antecedentes, le sugiero una pronta valoración neurológica. Es necesario realizar una historia clínica detallada, un examen clínico preciso, estudios complementarios como imágenes del cerebro y un electroencefalograma. Todo esto permitirá al médico confirmar o descartar crisis de ausencia.

Antes de finalizar, quisiera compartirle el informe que una maestra envió a un neurólogo pediatra (Montevideo, Uruguay), en la cual se detallaban ciertas peculiaridades que la maestra venía identificando en una niña de 9 años, y que permitió al médico integrar el diagnóstico de crisis de ausencias infantiles:

“Frecuentemente parece no escuchar cuando se le habla, se distrae en forma constante, tiene dificultad para poner la atención durante las actividades tanto en clases como recreativas. En ocasiones parece estar ausente de la tarea, con la vista perdida. La observo en una actitud de quietud, con la mirada en un punto indefinido y generalmente le acompaña la boca abierta y la lengua asomando.

Por lo general deja trabajos incompletos o demora mucho para lograr terminarlos. Cuando se encuentra enfocada y con la atención en clase, sus intervenciones son muy acertadas. Posee un buen nivel de razonamiento y sus argumentaciones son adecuadas. Todos estos aspectos inciden en su desempeño escolar…”. Espero haber podido ayudar en tan compleja situación que usted está pasando.

Dr. Daniel Cruz Montesinos, neurólogo pediatra.

LINK ORIGINAL: El Universo

Entornointeligente.com