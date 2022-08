Ausencia de representación legal de Venezuela favoreció decisión judicial a favor de Conoco-Phillips

Entornointeligente.com /

Un tribunal de distrito en Washington confirmó la ejecución del laudo arbitral por 8.750 millones de dólares que decidió un tribunal arbitral del CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencia relativas a Inversiones) a favor de la empresa Conoco Phillips por las expropiaciones de las que fue objeto en 2007 por las asociaciones estratégicas que tenía en la faja del Orinoco. La decisión en cuestión revela que Petróleos de Venezuela (PDVSA) no contó con representación legal. «Tenía hasta el 10 de marzo de 2020 para responder a la petición y hasta la fecha no ha comparecido, no ha presentado ni notificado ningún escrito y no ha recibido ninguna extensión de tiempo para hacerlo», señala la sentencia. En tal sentido, este fallo judicial ha abierto dos nuevas acusaciones que agravan la crisis política venezolana: una por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra representantes del llamado gobierno interino y otra entre la propia oposición porque la Asamblea Nacional no aprobó los recursos para afrontar los litigios. «Esta injusta decisión ha sido fraguada violándose a la República Bolivariana de Venezuela su derecho a la defensa y en complicidad con extremistas venezolanos entre los que se encuentran Juan Guaidó y José Ignacio Hernández, quienes usurpando funciones públicas actuaron en componenda para favorecer a Chevron», indica el comunicado emitido por el gobierno de Maduro. Hernández fue procurador especial nombrado por el llamado gobierno interino que tiene reconocimiento en Estados Unidos pero en la actualidad solo actúa como asesor. «Según el Gobierno Interino, la contratación de abogados fue imposible porque la Asamblea Nacional de 2015 no aprobó los gastos», dijo el abogado. «Fallo a favor de Conoco crea más complicaciones legales para reanudar las transacciones petroleras venezolanas con Estados Unidos por los miles de millones de dólares en reclamos de acreedores y PDVSA y sus socios no pueden asegurar un suministro confiable de petróleo», agregó.

