Auriol Dongmo desiludida: «Tecnicamente, não estava a sair bem»

A portuguesa Auriol Dongmo lamentou não ter conseguido repetir o aquecimento na final do lançamento do peso dos Campeonatos do Mundo de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos. A quarta classificada nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 terminou o concurso na quinta posição, com 19,62 metros , aquém dos 20,43m do recorde nacional, que, em Março, lhe valeram a conquista do título de campeã do mundo em pista coberta, em Belgrado.

«Em Tóquio estava muito mais bem preparada, mas eu hoje também estava bem, fiz uma boa marca no aquecimento, só que não conta. Agora é pensar nos Europeus», avaliou a lançadora do Sporting.

A norte-americana Chase Ealy, vice-campeã nos Mundiais indoor , confirmou o estatuto de líder do ranking mundial (20,51) logo na primeira tentativa, com um arremesso a 20,49, que lhe valeu o título – o primeiro conquistado pelos Estados Unidos no peso.

«Não posso dizer que foi difícil, mas é o desporto, acontece. Eu estava bem no aquecimento, mas não consegui concretizar na prova», lamentou a portuguesa, após os seus terceiros Mundiais, os primeiros com as cores lusas, depois de dois ainda como camaronesa, sem superar a qualificação.

— COP (@COPPORTUGAL) July 17, 2022 Dongmo, de 31 anos, tinha chegado a Eugene2022 com a segunda melhor marca do ano (20,43m), apenas atrás de Ealy (20,51m), rejeitando que o primeiro lançamento da norte-americana a tenha pressionado. «Não tive ansiedade, fisicamente estava bem, mas, tecnicamente, não estava a sair bem», concluiu.

