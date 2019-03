Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Este viernes, locutores de la emisora oficial del Estado, Radio Nacional de Venezuela (RNV), aseguraron que el apagón que afectó a todo el territorio nacional y que se ha extendido por tres largos días, ha dejado como resultado positivo que los venezolanos puedan “fortalecer los lazos familiares”.

La entrada ¡AUNQUE USTED NO LO CREA! Emisora radial chavista dice que apagón es positivo porque “fortalece lazos familiares” se publicó primero en Maduradas.com .

