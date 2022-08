Aumentos no OE2023? Só se for nos impostos

Entornointeligente.com /

Imune às tentativas do BCE de recuperar o controlo sobre a fera, a inflação mantém firme o ritmo de escalada, encaminhando-nos a passos largos para o buraco. O Eurostat revelava ontem os números do terror, que já quase dobram a esquina dos 9% na zona euro, mais de quatro vezes acima da fasquia de 2% que se aceita como limite do estado de saúde da região. Pondo os 27 do bolo europeu na balança, o monstro cresce ainda mais um ponto, para os 9,8%.

Se ainda em julho Lagarde se resignava a dar gás à primeira subida de juros em mais de uma década, agora já toma balanço para novo agravamento das taxas diretoras, preparando um impulso de mais 55 pontos base em setembro .

Neste canto da Europa, onde a inflação tem subido sempre acima da média da moeda única (agora a 9,4%), o que isto significa é que estamos a ficar mais pobres a cada mês, a duas vias: por efeito dos juros que fazem subir o custo do dinheiro – os financiamentos e investimentos das empresas; a prestação da casa e dos créditos pessoais – e à conta da inflação que fez disparar os preços de tudo, das matérias-primas às prateleiras dos supermercados.

Subscrever As famílias já somam mais de um salário de perda, os negócios estão na corda bamba e até os que correm bem fazem soar alarmes: lucros muito altos podem piorar a pressão inflacionista, avisam os mesmos economistas que desaconselham aumentos salariais para os trabalhadores.

Depois de dois anos de uma pandemia cujos efeitos ainda se arrastam – com Portugal a liderar o cortejo dos tristes, quinto entre os mais lentos a recuperar -, é a economia do avesso e ao contrário, implodida por uma guerra que veio acompanhada por uma seca brutal e trouxe a ameaça de corte do gás russo, que deixará a Europa a tremer de frio já neste inverno.

No total do ano, prevê-se que os preços em Portugal vão subir perto de 7% e é essa a fasquia que a função pública aponta para os aumentos que reclama. Os trabalhadores do Estado querem pelo menos recuperar o que perderam com a inflação. É legítimo. Mas, se as empresas privadas vão ter de encontrar um compromisso para remunerar melhor e não perder força laboral, dificilmente haverá greve ou protesto que valha aos funcionários públicos , na atual fatia que representam depois de o governo socialista a ter engordado para o maior número de sempre.

Quem se senta no Terreiro do Paço sabe bem que a margem para aumentos no Estado é menos que zero, quando é vital que a imensa dívida pública se reduza, que os limites de Bruxelas se cumpram e que os mercados não nos cheirem o pânico de nos vermos em nova crise, sem filtros que protejam os juros de subidas nem programas de ajuda do BCE que nos valham.

A almofada engordada pelos impostos cobrados à boleia da inflação rapidamente se esvazia, não é solução para segurar a enorme despesa que o Estado tem às costas. E o caminho para recuperar os cofres de forma a honrar compromissos é só um: cobrar mais impostos.

A carga fiscal é o único aumento que se perspetiva para quem aqui vai resistindo. O OE2023 trará a prova disso.

