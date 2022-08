Aumento vs depreciación, deflación, devaluación, deterioro o reducción salarial

Entornointeligente.com /

El 31 de agosto de 2018 se publicó el Decreto N° 3.601 en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.403, mediante el cual se incrementó el salario mínimo mensual obligatorio fijándolo en un mil ochocientos bolívares soberanos (Bs. S 1.800,00).

El Decreto, es decir, el instrumento jurídico formal en sí, aunque no contiene expresión alguna referente al petro (PTR); sin embargo fue dictado acompañado de una declaración política: que «… el salario mínimo, las pensiones y todas las tablas salariales del país (están) ancladas al Petro (…).

Esto puede verse, por ejemplo, abriendo el link https://www.youtube.com/watch?v=-Sa5bTT-tWs

Efectivamente, siendo que para el 31 de agosto de 2018, el precio del petro aparece fijado en sesenta dólares estadounidenses (60,00 $ USD), y el precio del dólar en bolívares (Bs.) era de Bs. S. 60,93 (para la venta), conforme aparece en la página oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), al multiplicar medio (1/2) o cero cincuenta (0,50) petros por el precio del dólar en bolívares soberanos, se obtiene la cifra de exacta de Bs. S. 1.828,20, aunque el salario se haya fijado en Bs. S. 1.800,00 mensuales.

Lo relevante es -y eso es lo que hay que destacar- que si nos atenemos a la política del salario anclado al petro, entonces en los meses sucesivos a la fecha del aumento, se ha debido pagar como salario mínimo mensual obligatorio equivalente a medio (1/2) petro, que a su vez equivale a treinta dólares estadounidenses (30 $ USD), que según los precios monetarios vigentes durante dichos meses, el 01/10/2018 determinaba la cantidad de Bs. S. 1.863,131, para octubre de 2018; el 02/11/2018, Bs. S. 1.941,833, para noviembre de 2018; y el 03/12/2018, Bs. S. 4.701,816 para diciembre de 2018; siempre con base a la misma página oficial del BCV. Sin embargo el monto del salario continuó siendo de Bs. S. 1.800,00.

*

En 15 de marzo de 2022 se dicta el Decreto Nº 4.653, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.691, mediante el cual se incrementa el salario mínimo nacional mensual obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para los trabajadores y las trabajadoras, a partir del 15 de marzo de 2022, estableciéndose la cantidad CIENTO TREINTA BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 130,00) mensuales.

Nuevamente se invoca que la fijación del salario, el aumento del salario, está anclado al petro; ½ petro, ahora también «…APROBADO EN EL II CONGRESO DE LA CLASE OBRERA». Esto está documentado, por ejemplo, en video abriendo el link https://www.youtube.com/watch?v=gV1lamW1YaA&t=96s o el https://www.youtube.com/watch?v=gV1lamW1YaA

Si se observa la página del BCV se constata que para la fecha que se dictó el Decreto, el petro, equivalente a 60 $ USD, tenía un precio para la venta en bolívares de 255,54, por lo que medio (1/2) petro equivalía a Bs. 127,77, sin perjuicio de que el salario se fijara, ajustara (o redondeara) en Bs. 130,00.

También en esta oportunidad, no obstante la anunciada política del salario anclado al petro, desde la fecha del aumento el 15 de marzo de 2022, el salario se ha mantenido invariable en Bs, 130,00 cuando ha debido variar, incrementándose, si es que en verdad, realmente, está anclado al petro; y debería ser, y es, conforme a la variación en alza de los precios de la monedas de referencia, petro y dólar estadounidense, en las cantidades que se indican a continuación:

De Bs. 132,79, en abril de 2022, tomando en cuenta el precio del petro y del dólar el 13/04/ 2022;

Bs. 143,19 en mayo de 2022, tomando en cuenta el precio de las monedas referidas el 16/05/2022;

Bs. 160,52, en junio de 2022, según los precios de referencia el 15/06/2022;

y Bs. 170,54 en julio de 2022, a los precios del 15/07/2022

Adicional al hecho de no haberse aumentado según el anclaje al petro, al mantener estacionario el salario mínimo en Bs. 130,00 -que a la fecha del aumento era equivalente a treinta dólares estadounidenses (30 $ USD)-, mientras el dólar sube constantemente su precio en bolívares, esto determina que los 30 $ USD, que se manifestó que los trabajadores iban a devengar, al mes siguiente del aumento ya había bajado y siguió disminuyendo a medida que han venido pasando los meses, conforme a los valores sobre Tipo de Cambio de Referencia de otras monedas emanados del BCV, en las fechas indicadas, tal como se observa en los cuadros impresos.

Fecha Operación: 13/04/2022

Fecha Valor: 18/04/2022

(a) Cotización M.E./US$

Bs./M.E.

Moneda/País

Compra (BID)

Venta (ASK)

Compra (BID)

Venta (ASK)

1/2PTR

Sal min/ 1 $

PTR

Venezuela

60.000

—————-

265.578

266.244

EUR

Zona Euro

1.088

1.088

4.816

4.828

USD

E.U.A.

1.000

1.000

4.426

4.437

132.789

29.370

Fecha Operación: 16/05/2022

Fecha Valor: 17/05/2022

(a) Cotización M.E./US$

Bs./M.E.

Moneda/País

Compra (BID)

Venta (ASK)

Compra (BID)

Venta (ASK)

1/2PTR

Sal min/ 1 $

PTR

Venezuela

60.000

—————-

286.370

287.088

EUR

Zona Euro

1.040

1.040

4.963

4.976

USD

E.U.A.

1.000

1.000

4.773

4.785

143.185

27.237

Fecha Operación: 15/06/2022

Fecha Valor: 16/06/2022

(a) Cotización M.E./US$

Bs./M.E.

Moneda/País

Compra (BID)

Venta (ASK)

Compra (BID)

Venta (ASK)

1/2PTR

Sal min/ 1 $

PTR

Venezuela

60.000

—————-

321.047

321.852

EUR

Zona Euro

1.040

1.040

5.567

5.581

USD

E.U.A.

1.000

1.000

5.351

5.364

160.524

24.295

Fecha Operación: 15/07/2022

Fecha Valor: 18/07/2022

(a) Cotización M.E./US$

Bs./M.E.

Moneda/País

Compra (BID)

Venta (ASK)

Compra (BID)

Venta (ASK)

1/2PTR

Sal min/ 1 $

PTR

Venezuela

60.000

—————

341.085

341.940

EUR

Zona Euro

1.009

1.009

5.738

5.752

USD

E.U.A.

1.000

1.000

5.685

5.699

170.543

22.868

Si el precio del dólar el 13/04/2022, era Bs. 4,426, al dividir Bs. 130,00 entre el precio de dicha divisa, el resultado es 29.37 $ USD.

El 16/05/2022, era Bs.4,77, al dividir Bs. 130,00 entre el precio de dicha divisa, el resultado es 27.28 $ USD.

El 15/06/2022 era Bs. 5,351 al dividir Bs. 130,00 entre el precio de dicha divisa, el resultado es 24.30 $ USD.

Y al 15/07/2022 era Bs. 5,685 al dividir Bs. 130,00 entre el precio de dicha divisa, el resultado es 22.87 $ USD.

Lo que significa que el salario mínimo ya no solo no es, en su valor real, de Bs. 130,00, sino que, además, nominalmente es inferior al monto de treinta dólares estadounidenses (30 $ USD) o a medio petro (1/2 PTR); es decir que el salario no solo no se ha mantenido -y menos aun ha sido aumentado-, sino que por el contario, está en continuo decrecimiento, depreciación, deflación, deterioro o reducción salarial. Dicho de la manera más simple y más gráfica, estamos en un país en el cual se produce la paradoja de que frente a la inflación, ¡el salario en lugar de aumentar lo que hace es bajar!.

Y todo ello en el contexto de una perdida de la soberanía monetaria del bolívar ante el dólar, no solo por la vía de los hechos que progresivamente se fue consolidando, sino a través de la convalidación y «legalización», a través de diversos instrumentos jurídicos, de la utilización del dólar como moneda de cambio, sin control siquiera de que en las operaciones que de común se hacen se respete el precio oficial de la misma, sino que los precios que se cobran en dólares al momento de hacer la conversión para recibir el pago en bolívares se hace a una tasa especulativa sin que el Estado hasta ahora haya tenido la capacidad de ordenar.

Mientras tanto el dólar sigue su curso con una casi naturalidad, que resulta pasmosa, «como si estuviésemos en los Estados Unidos…», porque a nadie se le ocurriría afirmar: ¡»como que si fuésemos una colonia norteamericana»!.

Ahí están el Decreto Constituyente Derogatorio del Régimen Cambiario y sus Ilícitos con las «…transacciones cambiarias entre privados propias en divisas, de origen lícito, sin más limitaciones que las establecidas por la ley…» y la «Libre convertibilidad» en las Zonas Económicas Especiales, «…sin perjuicio de garantizar la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela…».

Habría que ver quien respeta las limitaciones establecidas por la ley y cuáles son las garantías de nuestra unidad monetaria frente al dólar estadounidense.

Entonces cabe preguntar…, más allá del discurso… ¿Qué tiene que ver esto, con la soberanía en sí misma, con la soberanía del bolívar como moneda?.

¿Qué tiene que ver con un gobierno obrero, con un gobierno de los trabajadores?.

Debería sincerarse el discurso, porque lo contrario crea una contradicción insalvable en el hombre del pueblo, común y corriente, que se ha aprendido el discurso del antiimperialismo y está ahogado, casi estrangulado por esta arrasadora realidad.

