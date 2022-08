Aumento dos custos de produção deixa pequenos produtores de vinho «à beira da falência»

Entornointeligente.com /

«A situação actual é dramática», alerta Paulo Amorim, presidente da ANCEVE (Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas), fazendo eco daquilo que tem ouvido junto dos seus associados a propósito do aumento continuado dos preços das matérias-primas, dos materiais de engarrafamento, dos transportes e dos custos em geral. Uma situação que está a colocar «inúmeros pequenos e médios produtores de vinho à beira da falência», adverte aquela associação. Desde há alguns meses, as facturas das garrafas de vidro, gasóleo, electricidade, papel e fitofármacos, não têm parado de aumentar.

As contas ainda não estão completamente fechadas, mas há já quem assegure que este vai ser um «ano difícil», com «muito dinheiro a sair e pouco a entrar». As palavras são de João Barbosa, da Sociedade Agrícola João Teodósio Matos Barbosa & Filhos, que não se conforma com o facto de o gasóleo agrícola estar «apenas a 7 ou 8 cêntimos abaixo do gasóleo rodoviário». «No ano passado, comprei o gasóleo agrícola a 0,86 euros o litro. Este ano, já o paguei a 1,63 euros», exemplifica, dando ainda o exemplo do enxofre e do cobre. «O enxofre subiu quase para o triplo e o cobre mais do dobro», aponta, acrescentando a estas contas o aumento do preço da electricidade.

Para João Barbosa o cenário é ainda mais grave por conta dos impactos que a conjuntura actual está a causar também junto do consumidor final. «As pessoas vão começar a fazer contas e a consumir menos vinho», vaticina, partindo de dados concretos. «Temos cinco clientes na Alemanha e, no ano passado, cada um deles comprou três vezes no ano. Este ano, só quatro é que compraram e só uma vez», afiança.

Um sector estrangulado As contas que a ANCEVE fez aos aumentos dos custos de produção englobam, ainda, as caixas de cartão, que «subiram 125%, de 400 para mais de 900 euros o milheiro [milhar de unidades]», as garrafas, que «subiram já quatro vezes este ano», passando «de 0,18 euros, em 2021, para 0,27 euros, em 2022», e as rolhas e cápsulas, que aumentaram 20 e 30 por cento, respectivamente. Também o custo dos transportes disparou, nota a associação, exemplificando: «o custo de envio de uma palete de vinho de Lisboa para o Algarve era de 35 euros e agora está nos 65 euros».

«Trabalho há mais de 40 anos no vinho e nunca tinha vivido nada assim», declarava Paulo Amorim à Fugas, alertando para a necessidade de o Governo aceitar «agilizar um plano extraordinário de apoio à fileira do vinho, um sector que leva longe o nome de Portugal mas está a ficar estrangulado pelo aumento brutal dos custos».

Para alguns produtores bastavam pequenas medidas. «Deviam tirar o imposto do gasóleo agrícola. E tirar o IVA do enxofre e do cobre, tal como aconteceu com o adubo», defende João Barbosa. Outra proposta podia passar por uma maior rapidez no reembolso do IVA pago pelos produtores. «Como nós compramos à taxa de 23% e vendemos com 13%, o balanço do IVA é a nosso favor e já ajudava muito se o Estado não demorasse tanto tempo a pagar-nos o valor que nos é devido», sugere Hugo Mendes, pequeno produtor da região de Lisboa e Tejo.

Apesar de estar a fazer todos os possíveis para não aumentar os preços dos seus vinhos, Hugo Mendes não esconde que os custos de produção estão a subir em flecha. «Contas por alto, há um aumento, em termos totais, na ordem dos 30 a 40 por cento», avalia, especificando que onde nota a maior diferença é nos custos dos transportes.

Estado devia agilizar Produzir em menor escala traz desvantagens, mas também vantagens e, no que toca à compra de garrafas, Francisco Bento dos Santos até conseguiu tirar proveito da pequena dimensão da sua empresa (cerca de 100 mil garrafas ano). «Em Janeiro, como já se falava que o vidro ia aumentar muito, comprei logo as garrafas. Numa empresa grande isto de armazenar garrafas durante seis meses é impossível, porque são milhões», testemunha o produtor, filho de José Bento dos Santos . Ainda assim, houve vários aumentos que não conseguiu minimizar, como é o caso da mão-de-obra, da energia, da água, dos fitofármacos, que tornam o cenário praticamente inevitável: «vamos ter de subir alguns preços, mas o mercado também já está à espera disso», comenta.

Como amenizar a situação dos pequenos e médios produtores de vinho? Francisco Bento dos Santos junta-se ao coro dos que gostariam de ver agilizados e acelerados alguns procedimentos por parte do Estado, de que é exemplo o reembolso do IVA.

Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal, entidade gestora da marca Wines of Portugal, considera que também seriam bem-vindos apoios para ajudar a suportar os custos de energia e dos transportes, entre outros. «Estamos a falar de um sector em que a maior parte dos vinhos tem margens muito pequenas. Estes aumentos estão a acabar com essas margens e a trazer prejuízos, colocando a sustentabilidade dos negócios em causa», alerta.

A perspectiva traçada pela ANCEVE é idêntica: «os produtores apenas conseguiram subir os seus preços de venda em cerca de 10%, pelo que a esmagadora maioria irá apresentar enormes prejuízos no final do ano, se lá conseguirem chegar», vaticina a organização.

LINK ORIGINAL: Publico

