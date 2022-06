Aumento dos combustíveis e política de preços da Petrobras: veja o que dizem os pré-candidatos

Entornointeligente.com /

17/06/2022 19h45 Atualizado 17/06/2022

A semana terminou com o mundo político discutindo mais um aumento de preços nos combustíveis , estipulado pela Petrobras , e o acirramento da tensão entre a estatal e o governo do presidente Jair Bolsonaro , que culpa a empresa pela disparada na inflação do diesel e da gasolina.

O assunto foi tema de manifestações dos pré-candidatos à Presidência da República ao longo desta sexta-feira (17).

O novo aumento foi de 5,18% para a gasolina e de 14,26% para o diesel. Bolsonaro e aliados, com medo de que os preços prejudiquem a reeleição, apontam que a Petrobras está «traindo» o povo brasileiro e atuando apenas em interesse próprio. Demais pré-candidatos criticaram o governo e as medidas que vêm sendo tomadas até aqui para conter a disparada nos preços.

A Petrobras argumenta que é obrigada a repassar as oscilações no preço do petróleo e derivados no mercado internacional para o mercado interno. Segundo a empresa, se isso não for feito, a Petrobras pode tomar prejuízos significativos e ser alvo de ações na Justiça. Argumenta também que, se os preços internos ficarem muito defasados, pequenos importadores podem desistir de trazer combustível ao Brasil, o que geraria escassez.

Veja o que os pré-candidatos disseram sobre esse cenário:

Lula (PT)

1 de 5 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento em Maceió — Foto: Reprodução/YouTube O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento em Maceió — Foto: Reprodução/YouTube

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas eleitorais, lembrou o projeto do governo de reduzir o ICMS dos combustíveis para tentar baixar o preço do produto para o consumidor.

O ICMS é um imposto estadual, uma das principais fontes de receita dos estados. Para Lula , o projeto não vai servir para amenizar a inflação dos combustíveis e ainda vai tirar dinheiro de investimento estadual em áreas como saúde e educação.

«A gasolina do Bolsonaro, que ele disse que iria baixar, já anunciaram um novo aumento. Ele inventou que a solução é reduzir o ICMS, mas tudo que ele vai fazer é diminuir o dinheiro da educação e da saúde nos estados», escreveu Lula no Twitter.

Jair Bolsonaro (PL)

2 de 5 O presidente Jair Bolsonaro em abertura de fórum em São Paulo — Foto: Reprodução O presidente Jair Bolsonaro em abertura de fórum em São Paulo — Foto: Reprodução

Durante uma visita Rio Grande do Norte, Bolsonaro disse que o novo aumento foi uma «traição» da Petrobras e sugeriu a criação de uma CPI para investigar a empresa.

«É uma traição para com o povo brasileiro. O presidente da Petrobras , o diretor e seu conselho traíram o povo brasileiro. O lucro da Petrobras é uma coisa que ninguém consegue entender, algo estúpido. Ela lucra seis vezes mais que a média das petrolíferas de todo mundo», afirmou Bolsonaro.

O governo é o maior acionista da Petrobras . Por isso, Bolsonaro já trocou a presidência da Petrobras duas vezes neste ano. Só que o atual presidente da estatal, José Mauro Coelho, ainda está no posto. A Petrobras tem que cumprir trâmites legais antes de trocar de comando.

O conselho da estatal que aprovou o novo reajuste tem 11 membros. 6 deles foram indicados pelo governo Bolsonaro.

Ciro Gomes (PDT)

3 de 5 Ciro Gomes deu entrevista ao podcast O Assunto na segunda-feira (13) — Foto: Celso Tavares/g1 Ciro Gomes deu entrevista ao podcast O Assunto na segunda-feira (13) — Foto: Celso Tavares/g1

O pré-candidato Ciro Gomes , em uma postagem no Twitter, acusou Bolsonaro pelo comportamento da Petrobras .

«A Petrobras faz o que quer porque Bolsonaro não sabe o que quer. É frouxo, mentiroso, traidor e enganador», escreveu Ciro.

Simone Tebet (MDB)

4 de 5 A senadora Simone Tebet é pré-candidata à Presidência da República pelo MDB — Foto: Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo A senadora Simone Tebet é pré-candidata à Presidência da República pelo MDB — Foto: Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo

A senadora e pré-candidata, Simone Tebet , também na rede social, escreveu que o governo tem, sim, alternativas para baixar o preço dos combustíveis. Ela também sugeriu subsídios para trabalhadores pobres poderem comprar gás de cozinha e diesel.

«Quem quer, resolve. Quem não quer, joga a culpa nos outros. A Constituição Federal dá saídas, no plural, para diminuir o preço dos combustíveis em situações excepcionais como agora, criando-se crédito extraordinário ou usando os dividendos da União. Ainda, subsídio ao diesel para quem depende para trabalhar e ao gás de cozinha para quem não pode pagar. A solução passará, no futuro, por ampliar a capacidade de refino nacional», afirmou Tebet.

Andre Janones (Avante)

5 de 5 André Janones, pré-candidato ao Planalto pelo Avante — Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados André Janones, pré-candidato ao Planalto pelo Avante — Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Deputado e pré-candidato, Andre Janones criticou o que chamou de «teatro» para atacar a Petrobras . Ele criticou também a falta de investimento em refinarias no país.

«O teatro pra atacar a Petrobras como se o governo não fosse o responsável pela mesma, não cola. Não tem coragem pra atuar na política de preços, vende nosso petróleo cru sem impostos, não gera interesse para investimento em refinarias no país e praticamente doa o nosso etanol», afirmou Janones.

