Aumento de 20% no salário bruto médio sobe mais de 30% a colecta de IRS?

A frase «Se um empregador aumentar o salário médio bruto em 20%, o empregado tem uma subida de 16%, (…) mas a colecta de IRS sobe mais de 30%».

Carlos Guimarães Pinto, deputado da Iniciativa Liberal

O contexto Numa intervenção no debate desta quarta-feira sobre o Estado da nação, Carlos Guimarães Pinto, deputado da Iniciativa Liberal, criticou a atitude do Governo quanto à vontade expressa de aumentar em 20% o rendimento médio , acusando o executivo de António Costa de não dar incentivos para tal aos empregadores.

O deputado disse também ser importante clarificar se o aumento a que Governo se refere diz respeito ao salário bruto ou líquido, acrescentando que uma subida 20% na remuneração bruta média nacional não corresponde a um incremento semelhante no salário líquido.

Os factos Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, a remuneração bruta mensal média (que corresponde ao somatório da remuneração de base com outras componentes como subsídios de alimentação ou prémios) aumentou 2,2% para 1258 euros no primeiro trimestre deste ano e em relação ao período homólogo de 2021. Consultando as tabelas de retenção do IRS actualmente em vigor, a retenção na fonte para este salário bruto é de 15,2% – 191,2 euros. Descontando ainda a contribuição para a Segurança Social, a remuneração líquida seria de 928,62 euros.

Um aumento de 20% na remuneração bruta mensal média elevaria esse valor para 1509,6 euros – um valor que entra no patamar de 17,2% na tabela de IRS. Assim, a retenção na fonte sobe para 259,6 euros, mais 35,8% (cerca de 68 euros) que o valor anterior ao aumento salarial. Já o salário líquido subiria, neste cenário, para 1084,5 euros – um aumento de 16,8% (cerca de 156 euros).

Em resumo Os valores calculados vão ao encontro dos números apontados pelo deputado Carlos Guimarães Pinto. Um aumento de 20% da remuneração bruta mensal média resulta numa subida de 16,8% no salário líquido e de 35,8% na colecta do IRS.

