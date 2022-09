Aumento das ondas de calor deverá piorar a qualidade do ar no futuro, diz OMM

Entornointeligente.com /

As emissões de gases com efeito de estufa , as ondas de calor e os incêndios florestais estão entrelaçados no grande fenómeno das alterações climáticas , que provavelmente terá um efeito nefasto na qualidade do ar , antecipa um novo relatório da Organização Mundial de Meteorologia (OMM), publicado nesta quarta-feira.

O Boletim da OMM sobre o Clima e a Qualidade do Ar avisa que o aumento de frequência e de intensidade das ondas de calor, devido às alterações climáticas, deverá fazer com que os incêndios se intensifiquem, o que levará a um aumento da poluição atmosférica e à deterioração da qualidade do ar no futuro.

«À medida que o globo aquece, espera-se que os incêndios florestais e a poluição do ar associada aumentem, mesmo num cenário de baixas de emissões [de gases com efeito de estufa ]. Além dos impactos na saúde humana , isto vai também afectar os ecossistemas à medida que os poluentes atmosféricos assentem da atmosfera para a superfície terrestre», explica Petteri Taalas, secretário-geral da OMM, citado num comunicado daquela instituição.

«Observámos isto durante as ondas de calor deste ano na Europa e na China quando condições atmosféricas altamente estáveis, a luz solar e correntes de ar com pouca velocidade conduziram a níveis de poluição altos», adianta o especialista.

Apesar do exemplo dado por Petteri Taalas, o boletim centrou-se nos fenómenos de 2021, como os incêndios que se alastraram pela América do Norte e pela Sibéria, que produziram um aumento de concentração de partículas PM 2,5. «Isto é uma amostra do que será o futuro», avisa Petteri Taalas.

Os incêndios não são a única fonte da poluição atmosférica. A própria emissão de gases com efeito de estufa está associada à emissão de monóxido de azoto, que ao reagir com a luz solar produz ozono , um gás venenoso para os humanos quando se acumula na superfície terrestre. Além disso, o boletim avisa de que a deposição atmosférica de poluentes como o azoto, o enxofre e o ozono podem «afectar negativamente os serviços que os ecossistemas naturais providenciam», alerta o comunicado da OMM.

