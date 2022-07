Aumento da temperatura faz disparar procura por equipamentos de ar condicionado

Entornointeligente.com /

O aumento das temperaturas em Portugal Continental, que em algumas regiões ultrapassa os 45 graus, fez disparar a procura por equipamentos de climatização das habitações como ares condicionados e ventoinhas . Só na última semana, a procura por estas soluções atingiu os 512% no site especializado KuantoKusta.

Segundo a empresa, que analisou as actividades de consumo dos utilizadores entre os dias 4 e 10 de Julho, a categoria mais pesquisada no site foi o ar condicionado portátil, equipamento que registou o maior aumento – 1327% – e que foi também o mais vendido. De acordo com a análise, os consumidores gastaram um total de 198,20 euros na compra destes aparelhos.

Contudo, a procura também se estendeu às ventoinhas e ventiladores, que registaram uma subida de 876%, o equivalente a 56,25 euros pagos por cada cliente.

Em comunicado, Ricardo Pereira, director de marketing do KuantoKusta , explica que este tipo de comportamento tem sido frequente «ao longo das últimas vagas de calor» e que leva a um maior investimento em «soluções de climatização, fixas e portáteis».

Os equipamentos de ar condicionado fixos são a alternativa menos imediata ao arrefecimento das casas , uma vez que requerem maior investimento. Ainda assim, esclarece a empresa, registou uma procura de 210% na última semana, e, neste caso, o valor médio é de 409 euros.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com