Aumento da Euribor: «Deve ser reintroduzida dedução fiscal em sede de IRS»

A Euribor a 12 meses ultrapassou hoje os 2% pela primeira vez numa década . O Governo ainda não anunciou nenhum apoio às famílias para esta questão. Que acha que o Governo deve fazer?

O Governo poderia reintroduzir a dedução fiscal em sede de IRS associada aos juros dos empréstimos à habitação, conforme já existiu no passado (isto é, para todos os créditos à habitação e não apenas para aqueles estabelecidos até 2011), não só como medida mitigadora do efeito decorrente do aumento das taxas de juro, mas também como medida de redução do IRS – medida que deveria ter feito parte do pacote de medidas anunciadas esta semana.

