Aumentan jóvenes universitarios con problemas de salud mental

Investigadores de la Universidad de Boston revelaron recientemente que la depresión entre los estudiantes universitarios aumentó casi un 135% durante ocho años, mientras que la ansiedad aumentó un 110%. Esto en un estudio publicado en el «Journal of Affective Disorders».

Todos los problemas que están asociados a la salud mental de los jóvenes están relacionados a la escasa capacidad de poder reconocer y modelar su mundo emocional frente a los distintos comportamientos disruptivos que viven frente a las distintas situaciones que enfrentan en el mundo universitario. Problemas como la sobrecarga de exámenes, la ansiedad social, crisis vocacional, trabajos, conflictos personales desde relaciones con sus pares, parejas y vínculos con sus padres.

Durante dos años estuvieron expuestos a un trabajo virtual producto de la pandemia, situación que aumentó la depresión. Entre 2020 y 2021, más del 60% de los estudiantes cumplieron con los criterios de al menos una enfermedad mental, el doble de la tasa de 2013.

La ansiedad Son todos aquellos miedos imaginarios que los jóvenes hoy en día no son capaces de comprender y darle la justa importancia frente a la realidad que viven, por lo tanto, los jóvenes hoy perciben que muchos de sus problemas no tienen salida, solución, tienen una visión de temor frente al futuro. Viven un mundo donde no son capaces de enfrentar de forma positiva y con esperanza lo que les depara.

Frente a eso, la ansiedad son todos aquellos miedos que persisten y se mantienen en la mente de los jóvenes, «y si no logro lo que quiero», ‘‘y si no me saco buenas notas», «y si no logro terminar mi carrera», «y si la profesión que elegí no es buena», «y si defraudo a mis padres». Todos los» y si» que la juventud se pregunta son miedos internos y eso sin duda, genera un estado de depresión y si esto se agrava y la familia no lo percibe a tiempo, necesitan de ayuda de un profesional del área de la salud mental.

Autolesiones Muchas veces no son física, sino también tienen que ver con el discurso y el auto diálogo negativo que tienen los jóvenes respecto a sus errores, equivocaciones, «no soy bueno», «soy el peor», «no sirvo», «no soy lo suficientemente inteligente».

El 90 por ciento de las conversaciones que tienen las personas son internas y solo el 10 por ciento lo verbalizan con otros. El tema es cómo se trabaja el auto diálogo positivo, trabajar la autoestima, cómo trabajar el ser resiliente frente a los momentos adversos.

Sin duda los problemas de salud mental que tienen hoy los jóvenes chilenos tiene que ver con la nula formación en competencias emocionales y educación emocional. A ningún niño, joven, adulto, se le enseña trabajar su autoestima, su auto concepto, auto motivación, y su confianza y sin duda, hoy estamos siendo testigos de toda la enfermedad dada la pandemia y que nunca fue atacada desde la prevención.

