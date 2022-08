Aumentan a cuatro los decesos por incendio forestal en EE.UU.

Entornointeligente.com /

La oficina del Alguacil del Condado de Siskiyou informó este martes sobre el hallazgo de dos fallecidos más producto del incendio en McKinney, lo que eleva a cuatro la cifra de víctimas causada por el siniestro que lleva activo tres días afectando 22.460 hectáreas de bosques en el norte de California, cerca del límite con el estado de Oregón.

«Los equipos de búsqueda ubicaron a dos personas fallecidas adicionales en el perímetro fuego McKinney el lunes. Ambos individuos estaban ubicados en residencias separadas a lo largo de la SR 96. Esto eleva el número de muertes confirmadas a cuatro», detalló el ente.

Asimismo, la autoridad subrayó que no hay información adicional sobre los occisos y se está trabajando en el proceso de identificación de los cadáveres.

Search teams located two additional deceased individuals in the #McKinneyFire perimeter Monday. Both individuals were located at separate residences along SR 96. This brings the confirmed fatality number to 4. **No additional info pending identification & family notifications** pic.twitter.com/RoSl9I7j3F

— Siskiyou County Sheriff (@SiskiyouSheriff) August 2, 2022 Al mismo tiempo, las autoridades detallan que el incendio forestal ha sido mitigada en una noche con nubes que propició un descenso en las temperaturas, y en la mañana de este martes no se ha registrado un crecimiento en el perímetro del incendio.

El McKinney, ubicado en el Bosque Nacional Klamath, constituye el mayor incendio forestal de California en lo que va de 2022.

En este año, los bomberos de ese estado han tenido que luchar contra 4927 incendios que han arrasado 60.000 hectáreas de bosques.

El Centro Nacional de Incendios (NIFC, siglas en inglés) declaró que desde este lunes se han detectado siete nuevos grandes incendios, repartidos de la siguiente forma: dos en California dos en Wyoming, y tres más en Idaho, Oregón y Washington.

