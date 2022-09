Aumentan a 86 los muertos tras terremoto en Sichuan, China

Entornointeligente.com /

El terremoto provocó 50 decesos en la prefectura autónoma de la etnia tibetana de Ganzi y 36 en la ciudad de Ya’an.

Autoridades de China reportaron este jueves que aumentó a 86 la cifra de muertos tras el terremoto de magnitud 6,8, ocurido el pasado 5 de septiembre, que afectó al distrito de Luding en la provincia de Sichuan (suroeste)

Hasta el momento, el evento sísmico provocó 50 decesos en la prefectura autónoma de la etnia tibetana de Ganzi y 36 en la ciudad de Ya’an, así como 35 personas desaparecidas.

Considerado como el más grave ocurrido en la provincia desde el 2017, las autoridades han registrado más de 270 heridos e informaron sobre varias réplicas de menor escala alcanzaron una magnitud de 2,9.

A rescue vehicle narrowly missed a rock fall while on its way to the epicenter to conduct rescue operations, after the magnitude-6.8 #earthquake hit Luding county in SW China’s Sichuan Province. pic.twitter.com/puOFgURhe9

Para avanzar con las tareas de búsqueda y rescate, las instituciones propiciaron la reapertura de las carreteras que conducen hacia Luding.

De acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China, el terremoto de 6,8 se originó a las 12H52 (hora local), a una profundidad de 16 kilómetros, y su epicentro se produjo en el condado de Luding, en la prefectura de Ganzi.

Por su parte, recordaron que el terremoto más fuerte registrado en China ocurrió en 2008, tuvo una magnitud de 7,9 que provocó casi 90.000 personas muertas y desaparecidas en Sichuan.

