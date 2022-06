Aumentan a 53 los migrantes muertos en el camión abandonado en una ruta en Texas

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El número de migrantes muertos en el camión abandonado en una ruta cerca de la ciudad de San Antonio, Texas, aumentó a 53, informaron ayer miércoles los servicios de inmigración de Estados Unidos. Otras 11 personas seguían hospitalizadas.

El saldo anterior daba cuenta de 51 muertos, 39 hombres y 12 mujeres. De ellos, 27 eran de México , 14 de Honduras , siete de Guatemala y dos de El Salvador , dijo Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración de México. Se desconoce la nacionalidad de los otros tres.

El macabro hallazgo se produjo el lunes por la noche, cuando un empleado de la ciudad de San Antonio escuchó una llamada de auxilio cerca de una carretera donde estaba trabajando y abrió la puerta trasera del camión.

Los socorristas retiraron 46 cadáveres y 16 personas «conscientes», incluidos cuatro menores de edad, que fueron trasladados a hospitales.

Después de un día con temperaturas que rondaban los 40 grados sufrieron hipertermia y deshidratación aguda.

La policía federal detuvo a dos hombres el martes en una dirección vinculada a la matrícula del camión. Los dos son ciudadanos mexicanos cuyas visas de turista habían expirado, y están siendo procesados por llevar un arma prohibida.

Una tercera persona, sospechosa de haber conducido el camión, también fue detenida cerca de donde estaba estacionado el vehículo «bajo los efectos de metanfetaminas», informó el diario San Antonio Express-News, citando a fuentes policiales.

Después de esta tragedia, México, Estados Unidos , Guatemala y Honduras acordaron ayer miércoles «establecer un Grupo de Acción Inmediata para intercambiar información y trabajar de manera coordinada para desmantelar las redes de traficantes de personas».

Altos cargos de los cuatro países mantuvieron una reunión en la embajada de México en Washington .

En la reunión se decidió cooperar en la investigación «para llevar a los responsables ante la justicia» y «establecer un Grupo de Acción Inmediata para intercambiar información y trabajar de manera coordinada para desmantelar las redes de traficantes de personas».

Los funcionarios decidieron organizar próximamente una reunión con el secretario de Seguridad Nacional , Alejandro Mayorkas, y los cancilleres de México, Guatemala y Honduras. El objetivo es «analizar qué acciones se pueden adoptar de manera conjunta a fin de atender a las víctimas, combatir las redes de tráfico de personas, prevenir este tipo de tragedias y fortalecer los canales formales para hacer de la migración una opción segura, ordenada regular y humana», añade el comunicado.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, responsabilizó del histórico flujo migratorio a «gobiernos que no trabajan», como Cuba, Nicaragua y Venezuela, tras la tragedia de los 53 migrantes muertos en San Antonio.

El diplomático comentó que la pandemia «creó una pobreza en muchos lugares del mundo, incluso en los países de origen de los migrantes», pero también indicó que otro factor «desgraciadamente son gobernadores, gobiernos que no trabajan».

«Solo en Venezuela han salido millones de venezolanos porque no tienen seguridad, porque no tienen trabajo, porque el Gobierno de Venezuela no está trabajando, el Gobierno de Nicaragua lo mismo, no está trabajando para el pueblo, el Gobierno de Cuba», declaró en una conferencia de prensa en el céntrico estado de Querétaro.

«Los números que veo yo cada mañana de las personas que están llegando a la frontera de México y Estados Unidos están llegando de esos lugares», añadió.

Salazar urgió actuar contra las organizaciones criminales que están fomentando tanto dolor en lo que llamó «el corredor doloroso de migración».

«No hay gobierno, institución, persona, que al ver esa cosa y (pueda solo) decir: nada más vamos a rezar. Es importante sí rezar, pero lo que importa es la acción contra estas organizaciones que están fomentando tanto dolor en el corredor doloroso de migración», manifestó.

También reconoció que existe un sistema migración «que no está trabajando».

«El sistema que tenemos de migración nunca ha trabajado, es un sistema ahora que se manifiesta en el desorden que se ve, por eso el presidente (Joe) Biden y todo su equipo estamos trabajando en ver de qué manera se puede resolver esto, es difícil, porque nunca se ha visto lo que estamos viendo», dijo.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com