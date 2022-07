Aumenta presión del oficialismo en el Congreso por más ayudas enfocadas en las Pyme y un IFE de invierno

Entornointeligente.com /

Al gobierno se le vino el invierno. Aunque hacía semanas que desde su mismo sector se venía pidiendo al Ejecutivo que adoptara medidas para apoyar a las familias vulnerables que están siendo afectadas por la crisis económica, agravada por el crudo invierno, se había cerrado a esta posibilidad. Sin embargo, finalmente, ingresó a trámite el proyecto que entrega un bono invierno y extiende el permiso de postnatal parental , lo que ha generado suspicacia en la oposición que ha acusado intervención electoral, pero además en parte del oficialismo, que no está satisfecho con las medidas anunciadas.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, Daniel Manouchehri (PS), presentó un proyecto con la única función de ir en ayuda de las Pyme que no fueron consideradas en la propuesta y que ya se tramita en el Congreso con discusión inmediata.

Con el sugestivo nombre de «Salvavidas Pyme», el parlamentario socialista instó a poner a las micro, pequeñas y medianas empresas «como prioridad en la contingencia» económica. Y argumentando que se necesita implementar medidas inmediatas para ir en su ayuda, presentó el proyecto que suspende la ejecución judicial por 12 meses para este tipo de empresas, «mientras trabajamos en una ley que les permita reprogramar sus deudas»

La iniciativa cuenta además con el respaldo transversal de Ana María Bravo (PS), Javiera Morales (Ind-CS), Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (PL), Miguel Ángel Calisto (DC), Joaquín Lavín León (UDI), Miguel Mellado (RN), Daniel Melo y Leonardo Soto (PS).

Con este apoyo, Manouchehri explicó que «queremos que se genere un debate nacional y se ponga como tema central de la discusión el apoyo a las Pyme. Necesitamos un gran acuerdo nacional para salvar a miles de pequeñas empresas y empresas familiares».

El artículo único del proyecto establece: «Suspéndase por el periodo de 12 meses, a contar de la promulgación de la presente ley, en favor de las microempresas y pequeñas empresas definidas en la Ley 20.416, que así lo soliciten el cobro ejecutivo y procedimiento ejecutivos administrativos, por concepto de deudas contraídas con La Tesorería General de la República y el cobro ejecutivo y juicios ejecutivos, derivados de deudas contraídas con instituciones financieras y bancarias».

Por otro lado, el senador socialista Juan Luis Castro también se mostró disconforme con los alcances del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso. El parlamentario oficialista aseguró que el IFE de invierno es una alternativa correcta que se pudo haber implementado y en una dura crítica al gobierno de Gabriel Boric, añadió que «me parece mala la respuesta de darle un portazo a una opción como esta en un momento tan difícil» , aludiendo al alza desmesurada del costo de la vida, un dólar por las nubes y el bajo del precio del cobre. Castro aseveró que hubiera esperado una mejor respuesta de la autoridad.

Esto a 24 horas de la reunión de trabajo programada para mañana miércoles entre el presidente Boric y las bancadas de diputados y senadores de Partido Socialista.

«Bono Apruebo» En la UDI, en tanto, no deja de rondar el fantasma del intervencionismo . A este tema se refirió el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado Juan Antonio Coloma, quien expresó su asombro respecto de que habrían aumentado las holguras con que cuenta el Estado para efectos presupuestarios, lo que dedujo de la exposición del ministro de Hacienda Mario Marcel, en el marco de la presentación del Informe de Finanzas Públicas (IFP).

En este contexto, Coloma recordó que hace un par de semanas el gobierno se había negado a entregar un bono y ahora «se da una vuelta de carnero y genera este bono que es tardío . Si el país podía dar un bono no sé por qué no se dio antes (…); entonces, ahí uno se da cuenta de que hay una lógica electoral en estas decisiones, que son las que influyen y no le hacen bien a la credibilidad de la autoridad». Todo –añade– justo cuando el gobierno tiene encuestas bastante malas respecto del resultado del plebiscito. «Es bien raro», concluye.

Por su parte, el representante gremialista en la Comisión de Hacienda de la Cámara, Guillermo Ramírez, señaló que su bancada apoyará el proyecto de las ayudas de invierno y que esperan que se tramite en una semana y que «no dilaten esto para transformarlo en el famoso bono Apruebo».

