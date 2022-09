Aumenta número de heridos por tifón Nanmadol en Japón

Entornointeligente.com /

El tifón Nanmadol ha dejado hasta este domingo 300.000 hogares japoneses sin electricidad y 43 heridos, reportan medios locales del Estado, aunque algunas agencias internacionales ya hablan de 70 lesionados y un fallecido.

El poderoso tifón Nanmadol atravesó la isla de Kyushu, la prefectura de Fukuoka y se dirigía hacia las ciudades de Osaka y Tokio con vientos sostenidos de 108 kilómetros por hora y rachas de hasta 162, informa la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

Los vientos y las lluvias torrenciales han paralizado el transporte en la nación, incluyendo 700 vuelos de aerolíneas planificados para este lunes.

The Japan Meteorological Agency said Typhoon Nanmadol was heading north after making landfall in Kagoshima city on Japan’s southern main island of Kyushu. It was packing maximum winds of 162 kilometers (101 miles) per hour, and is forecast to reach Tokyo on Tuesday. pic.twitter.com/2MZJLfZB9o

— Abdul Quadir – عبد القادر (@Journaltics) September 19, 2022 Las autoridades japonesas ordenaron evacuar a 9.6 millones de personas en Kyushu, Shikoku, Chugokuy y emitieron una alerta de inundaciones para Tokio y Kanagawa.

Climate change is real and its happening. Flooding of the Miyagawa River in Yufuin City, Yufu City, Oita Prefecture caused by a typhoon. Kyushu. Japan

#storm #stormhour #hurricane #typhoon #Japan #TyphoonNanmadol #Climatecrisis #Japan pic.twitter.com/Kvw4JFWRN8

— Emaan Danish Khan (@EmaanzT) September 18, 2022 A su paso por el suroeste del país, Nanmadol desbordó ríos, destrozó ventanas, arrancó árboles y sistemas eléctricos, a pesar de haber perdido algo de intensidad al tocar tierra cerca de la ciudad de Lakoshima el domingo.

La oficina del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, declaró que el funcionario retardó por 24 horas su salida hacia Estados Unidos (EE.UU.) para asistir a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de supervisar las acciones gubernamentales e inspeccionar los daños.

Japón está inmerso en franco periodo de tifones, de los cuales sufre unos 20 cada año y debe enfrentar frecuentemente inundaciones y aludes de lodo.

Sin embargo, esta vez la JMA emitió una alerta de nivel 5, la más alta en su escala, calificando a Nanmadol como un fenómeno sin precedentes por su potencial destructivo.

