Aumenta inversión en Cetes por mayor tasa

Las inversiones de extranjeros en Certificados de la Tesorería (Cetes) del Banco de México (Banxico) han registrado un incremento de 10.62% en los últimos cinco meses, como efecto del proceso de alza de tasas que ha registrado el instrumento desde febrero del año pasado.

El monto invertido por los extranjeros en Cetes es de 120,196.1 millones de pesos hasta el 11 de abril, de acuerdo con datos del Banxico, lo que significa un aumento de 5.5% en lo que va del año.

Derivado de los riesgos económicos y la reducción de tasa de interés que resultó por la pandemia del Covid-19, la salida de capitales de inversionistas extranjeros llevó a que la tenencia en Cetes alcanzara un mínimo de 108,657 millones de pesos el 2 de diciembre pasado, un 55.7% respecto a los 245,259 millones que había al cierre del 2019.

De diciembre del 2021 a la fecha, se ha registrado una entrada de 10.62% por 11,538 millones de pesos, aunque aún lejos del nivel prepandemia. Sin embargo, los flujos de capital extranjero retoman el atractivo por las inversiones en México.

Hasta el 21 de abril, la tasa de interés en los Cetes a 364 días se ubicó en un nivel de 8.51%, una diferencia de 3.88 puntos porcentuales respecto a la tasa de 4.63%, que se registraba el 22 de abril del 2021, así como una diferencia de 2.72 puntos porcentuales respecto a la tasa de 5.79% del 23 de abril del 2020.

Más atractivo Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis Económico en Monex explicó que «sin duda, el incremento de tasas sí vuelva más atractivo a estos instrumentos porque estarán pagando un rendimiento mayor y al ser una inversión en tasa fija, el riesgo disminuye de manera significativa y más al ser un bono de gobierno, porque es menos arriesgado que un bono corporativo».

La tenencia de valores gubernamentales en manos de inversionistas extranjeros es de 1.62 billones de pesos hasta el 11 de abril, y las inversiones en cetes representan un 7.41% del total de capitales foráneos en deuda local.

La especialista comentó que «los mercados están descontando que la tasa de interés de referencia va a seguir aumentando, y que es probable que llegue a un nivel de 8% en México».

Aclaró que aunque la tasa de Cetes a 364 sea de 8.5%, y esté por arriba del nivel de inflación, que actualmente es de 7.72% anual a la primera quincena de abril. «Ello no significa que ya tengamos una tasa real positiva, porque la que tendríamos que considerar es la tasa real ex ante. Además, aún no se tiene certeza de que la inflación toque techo y su desaceleración dependerá de los precios del petróleo y cadenas de suministro».

A la fecha la tasa de referencia de México es de 6.50%, muy por arriba de la tasa de Estados Unidos que está en el rango de 0.25-0.50%, pero el rédito mexicano es más bajo que el de Brasil de 11.75 por ciento.

«Lo cierto es que los fundamentales de México están mejor que los de Brasil, al menos así lo perciben los inversionistas, pero los inversionistas más abiertos a tomar riesgos preferirían Brasil, pero el conservador optará por México», explicó Quiroz.

