Aumenta el nerviosismo empresarial en torno a Taiwán y China

Desde que Rusia invadió Ucrania, los teléfonos de los consultores de riesgo político no han dejado de sonar. Muchos de sus clientes, en su mayoría multinacionales, se preguntan: ¿qué probabilidad hay de un ataque chino a Taiwán y cómo podemos prepararnos?

Los consultores y expertos en China radicados en EEUU han visto una oleada de solicitudes de información desde que comenzó la guerra en Ucrania, como reportó la semana pasada el Financial Times (FT). La demanda de seguros de riesgo político por un posible conflicto en el Estrecho de Taiwán también está aumentando considerablemente, según informes.

Este nerviosismo obliga a Taiwán a reconocer el riesgo de invasión. Se trata de una amenaza que China ha mantenido explícitamente desde 1949, pero que hasta hace poco no impedía el meteórico ascenso de Taiwán hasta convertirse en un fabricante tecnológico mundial y en un actor importante en la economía china.

Como señaló Goldman Sachs en un informe de investigación el mes pasado, «el mercado taiwanés en general está respondiendo y se está volviendo más sensible a los riesgos del otro lado del estrecho en medio de los informes de una actividad militar significativamente mayor de la China continental y, posteriormente, de la invasión rusa a Ucrania».

Irónicamente, lo que les preocupa a los inversionistas extranjeros es menos el riesgo para Taiwán que los riesgos para China y la economía mundial.

«Sí, todas las multinacionales están haciendo una planificación de escenarios, en particular después de la invasión a Ucrania, que desencadenó las evaluaciones de Taiwán», dijo Joerg Wuttke, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea (UE) en China. Pero añadió: «No es que las sedes corporativas crean que Xi Jinping pueda considerar una invasión en cualquier momento, sino que las compañías quieren analizar los efectos de un bloqueo o una guerra en su configuración global».

Según los gestores de riesgos corporativos entrevistados por el FT, las multinacionales de todos los sectores están asignando puntuaciones de probabilidad a diferentes escenarios. En esas evaluaciones, una invasión total de Taiwán por parte de China sigue considerándose un riesgo marginal.

Una persona familiarizada con la evaluación de riesgos de una compañía occidental con gran presencia manufacturera en China dice que ve un 80 por ciento de probabilidades de que la tensión entre China y Taiwán (así como entre China y EEUU) «se mantenga en un nivel alto, pero sin llegar a un conflicto caliente».

Algunos gestores de riesgos creen que hay hasta un 20 por ciento de posibilidades de que se produzca algún tipo de escalada, pero la probabilidad de que se produzca incluso un conflicto limitado, como un bloqueo chino de parte del comercio taiwanés o un intento de Beijing para apoderarse de una de las islas periféricas controladas por Taiwán, se considera de un solo dígito.

Sin embargo, el daño potencial sería enorme si las cosas llegaran a un punto crítico. «La principal lección de Ucrania es que Occidente le respondería a un agresor con sanciones considerables. Si le aplicamos a China lo que hemos visto en Rusia, tendremos el Armagedón para la economía china y para la economía mundial», dijo un ejecutivo de una compañía tecnológica occidental.

Los analistas advierten especialmente de los riesgos para las cadenas de suministro mundiales. Patrick Chen, jefe de investigación de CLSA en Taipéi, dijo que las preguntas que recibía de los inversionistas sobre la taiwanesa TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, se referían ahora al riesgo geopolítico más que al liderazgo tecnológico de la compañía.

«Si se produjera una agresión total por parte de China, sería catastrófico no sólo para TSMC, sino para el mercado bursátil mundial, porque interrumpiría por completo el suministro de chips avanzados», dijo Chen. «También sería catastrófico para China porque sus propios fabricantes de chips no pueden suministrar esos chips a nivel local».

Para las multinacionales individuales, la atención se centra en cómo responder si la agresión china contra Taiwán desencadenara sanciones occidentales contra Beijing al estilo de las que se han adoptado contra Rusia. Entre las opciones que exploran los gestores de riesgos se encuentra la de abandonar el mercado chino por completo, así como la de escindir las operaciones en China de forma que la compañía extranjera tenga una «negación plausible».

Otros están acelerando los esfuerzos para reestructurar sus cadenas de suministro con el fin de reducir los riesgos de espionaje chino o de robo de tecnología y la vulnerabilidad a las disrupciones, como se ha visto durante la pandemia.

Pero muchos inversionistas extranjeros en China se resisten a la idea de replicar las operaciones en países que carecen de la profundidad del mercado chino y en los que no se pueden formar conjuntos industriales con tanta facilidad. Wuttke dijo: «El tamaño del mercado chino es tan grande que una decisión de salida tendría consecuencias masivas para las compañías de la UE».

Por su parte, los ejecutivos sobre el terreno en Taiwán advierten que no hay que exagerar el riesgo de guerra. Andrew Wylegala, presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Taiwán, dijo: «Nuestra cámara está formada por 535 miembros corporativos y organizativos, prácticamente todos ubicados en Taiwán. Entre ellos no he escuchado una sola voz de alarma».

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

