Aumenta a 24 la cifra de muertos por ofensiva israelí en Gaza

El Ministerio de Salud palestino denunció que más de 200 personas resultaron heridas por los recientes ataques de Israel.

La nueva ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza ha dejado hasta este sábado un saldo de 24 palestinos muertos, entre ellos seis niños, mientras medios sionistas culpan a la Jihad Islámica por un infanticidio.

Fuentes palestinas aseguran que los bombardeos a lo largo de la Franja han provocado progresivos daños humanos y materiales, sin que aparezca ninguna muestra de un alto al fuego.

En declaraciones a la prensa, el vocero del Ministerio de Salud local, Ashraf al-Qidra, denunció que 24 personas han fallecido y más de 200 resultaron heridas por ataques con drones, helicópteros y aviones de combate iniciados la víspera por Israel.

Encuentran al cuerpo de una mujer y su hijo bajo los escombros de un edificio bombardeado por Israel en Rafah, en la Franja de Gaza. pic.twitter.com/Oq2ZcZxVnT

— Palestina Hoy ���� (@HoyPalestina) August 7, 2022 Por su parte, fuentes de Tel Aviv aseguran que la muerte de cuatro niños fue causada por el lanzamiento fallido de un cohete de la Jihad Islámica, pues aseguran no haber realizado operaciones sobre el campamento de refugiados de Jabalía, lugar del suceso.

Se estima que hasta el momento las milicias han lanzado más de 360 cohetes contra territorio israelí en respuesta a la nueva agresión, mientras reconocen que fue ultimado Tayseer Al-Jabari, jefe de la sección norte de las Brigadas de Al Quds, brazo armado de la Jihad.

#BREAKING | Member of the Political Bureau of Ansar Allah Abdul-Wahhab Al-Mahbashi to #AlMayadeen : #Yemen will be part of the al-Quds alliance in any future battle in which the #Palestinian sanctities will be in danger. pic.twitter.com/umTXsx1eYS

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) August 6, 2022 Los bombardeos también han destruido 650 viviendas, 45 de ellas de manera total, de acuerdo con un informe de Salama Maarouf, jefe de la Oficina de Información del Gobierno en Gaza.

Tel Aviv notificó la movilización de unos 25.000 miembros de sus fuerzas de seguridad, listos para maniobrar por una semana o más.

La «ofensiva preventiva» israelí iniciada el viernes, es la escalada de violencia más grave en la región desde la sucedida en mayo de 2021, cuando murieron más de 250 palestinos.

