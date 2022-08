Augusto Villalobos acusó a dueños del Supermercado Cuatricentenario de amenazas

Entornointeligente.com /

Augusto Villalobos, coordinador de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores del estado Zulia, denunció al comercio Supermercados Cuatricentenario, ubicado en la avenida 66 de cuatricentenario en el local número 1-3. Propiedad de unos comerciantes chinos.

Según Villalobos, las amenazas se dan luego de que él ayudara a una empleada del Supermercado, la cual alegó que fue despedida indebidamente al enterarse los dueños del comercio que estaba embarazada. La afectada fue identificada como María José Calderón.

La Ley Orgánica del Trabajo en el Artículo 79, que dice, «terminación unilateral de la relación laboral por decisión del patrono sin que exista causa legal para ello, es decir, sin que el trabajador incurra en algún motivo previo».

Villalobos afirmó, «Logramos reintegrar a María José de nuevo al trabajo, por medio del Ministerio del Trabajo ». De igual manera que a pesar de la reintegración la mujer «sufre» de acoso laboral para lograr que ella renuncie. Además de haber sido supuestamente agredida por la seguridad del comercio.

El coordinador también dijo que a los empleados del Supermercado Cuatricentenario, no se les pagan el seguro social, no tienen equipos para su seguridad, y suelen trabajar por más de doce horas, sin tiempo suficiente para comer y no les pagan las horas extras. «eso es una explosión en pleno siglo XXI que una empresa realice esto», expresó Villalobos.

Debido a estos acontecimientos ha sufrido múltiple amenazas contra su integridad por parte de unos «sicarios» contratados por la gerente del Supermercado Cuatricentenario, «hago responsable a los dueños de la empresa Supermercado Cuatricentenario, a la gerente Katiusca Falcón de todo lo que me pase a mi y a mi familia», expresó Villalobos.

Fue denunciado por la gerente Katiusca Falcón por violencia de género ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas ( CICPC ), quienes lo fueron a buscar para detenerlo, «me maltrataron como si fuera un delincuente, me llevaron al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ubicado vía al aeropuerto». El coordinador dice que estuvo más de ocho horas detenido allí donde fue fichado por violencia de género. Solicita a Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que le quiten el expediente que tiene en su contra.

Augusto Villalobos también denunció ante la Fiscalía Superior las amenazas hacia él, su familia y su organización la Fuerza Bolivariana de Trabajadores del Estado Zulia, «no nos van amedrentar esta empresa que están al margen de la ley».

Según, Villalobos al Supermercado Cuatricentenario la Inspectoría del Trabajo le ha hecho varias inspecciones y a pesar de haber encontrado irregularidades sigue en funcionamiento.

El dirigente Villalobos dice tener pruebas que corroboren todo lo que esta diciendo.

