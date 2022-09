Augusto: «MotoGP es casi secundario, quiero el Mundial de Moto2»

Entornointeligente.com /

A otro le delataría la sonrisa, pero es que es una constante en el rostro de Augusto Fernández . Y más esta temporada en la que casi todo le va rodado en Moto2 . Está a un punto del líder, Ogura, y con cuatro victorias este curso, es claro candidato al título, especialmente porque va a más. Como ocurrió con los libres: se cayó nada más salir, pero esto no le restó confianza; al contrario, le espoleó y terminó segundo por la tarde. «Tuvimos un buen día, el tiempo es oro y perdimos parte del entrenamiento, pero nos reenganchamos . En la caída, pillé un bache. No está en la trazada, pero aún, en esa primera vuelta no tenía clara la trazada. Fuimos bien por la tarde», resumía a MARCA.

El balear no es ajeno a las informaciones que le sitúan en la clase reina en 2023, dentro del GasGas Tech3, pues, como publicó este diario , ha tenido reuniones y ya le han dicho los jefes de KTM que le quieren subir, pero, por si acaso, va a lo suyo. «Yo sigo haciendo mi trabajo en Moto2. Así como se ha girado sin yo hacer más de lo que estaba haciendo, no depende de mí y lo sé. Van a decidir ellos. Ya sé que, a malas, me quedo en este equipo, entonces, yo, contento igual», indica.

