Audio revela que Soler pidió USD 50.000 para titular dos inmuebles

El ex diputado de Patria Querida y ex gerente de Crédito de Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Carlos Soler solicitó al denunciante Albino Méndez la suma de 50.000 dólares para titular dos inmuebles a nombre de sus hijos Diego y Natalia Méndez Acevedo. Esto quedó grabado en base a la conversación telefónica que mantuvieron ambos pero ya con autorización judicial que fue solicitada por el fiscal anticorrupción Leonardi Guerrero. Así también el ex parlamentario de Patria Querida requirió a Méndez 25.000 dólares para la anulación de la adjudicación del inmueble ubicado en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia del Departamento de Boquerón, según refiere el acta de imputación presentando ante la jueza penal de Garantías Rosarito Montanía.

“Ese es el 25 (mil dólares) por la primera etapa, por la anulación, yo no soy una persona bola”, dice Soler al denunciante a través de una comunicación telefónica. En tanto, en otra parte señala: “Yo mismo me voy a encargar de que corra todo esto”, siempre con un tono de confianza.

Entornointeligente.com / El ex diputado de Patria Querida y ex gerente de Crédito de Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Carlos Soler solicitó al denunciante Albino Méndez la suma de 50.000 dólares para titular dos inmuebles a nombre de sus hijos Diego y Natalia Méndez Acevedo. Esto quedó grabado en base a la conversación telefónica que mantuvieron ambos pero ya con autorización judicial que fue solicitada por el fiscal anticorrupción Leonardi Guerrero. Así también el ex parlamentario de Patria Querida requirió a Méndez 25.000 dólares para la anulación de la adjudicación del inmueble ubicado en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia del Departamento de Boquerón, según refiere el acta de imputación presentando ante la jueza penal de Garantías Rosarito Montanía. “Ese es el 25 (mil dólares) por la primera etapa, por la anulación, yo no soy una persona bola”, dice Soler al denunciante a través de una comunicación telefónica. En tanto, en otra parte señala: “Yo mismo me voy a encargar de que corra todo esto”, siempre con un tono de confianza. EL CASO. La víctima explicó que solicitó en el año 2010 al ente estatal la compra de un terreno fiscal ubicado en la localidad mencionada. Recalcó que cumplió con todos los requisitos en base a lo que estipula el estatuto agrario en los artículos 6 y 7 que se trata de un plan de inversión consistente en la entrega del 25% del valor de la propiedad, más las mejoras introducidas en la misma. Por tal motivo el Indert adjudicó en venta a Natalia Méndez el inmueble que tiene una superficie de 3.971 hectáreas y se encuentra inscripto en la Dirección General de Registros Públicos. Sin embargo el 7 de junio de este año el denunciante recibió un mensaje de texto del número telefónico perteneciente a un funcionario de la institución en cuestión indicándole que debía llamar de manera urgente a Soler, en vista que hizo caso omiso a tal petición, el propio ex legislador fue quien lo llamó y le dijo: ” Van a revocar una adjudicación de tus hijos, vení acá vamos a resolverte”. Desde ese momento se generaron varias conversaciones telefónicas y entrevistas personales entre Méndez y Soler y fue en una de ellas que éste último pidió la suma ya referida. Pero Méndez le señaló a Soler que no podrá abonar el importe para la titulación, por ser bastante onerosa; pero que si estaba en condiciones de económicas de costear el monto con respecto a la anulación de la adjudicación. Posteriormente ante la insistencia de la contraprestación, Soler se reunió con el hombre que denunció el hecho ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción dejando en esa ocasión como garantía dos cheques uno de G. 60.000.000 y otro por de G. 100.000.000. Luego el 24 de setiembre Soler muestra a Méndez la resolución estudiada e intimó que endose los cheques por él para garantizar la contraprestación económica indebida. Cabe destacar que el ex diputado de Patria Querida ya había sido desvinculado de la institución, según demostró el ahora ex titular Horacio Torres, cuando el representante del Ministerio Público allanó la carteta estatal. IMPUTACIÓN. El fiscal Leonardi Guerrero presentó imputación el 3 de octubre en contra de Soler y el ex director en la Región Occidental Enrique Gómez de la Fuente por cohecho pasivo agravado. No obstante añadió que podrían saltar más implicados en la supuesta rosca corrupta de coimas. Además solicitó las medidas alternativas a la prisión y otras reglas de conductas a ser cumplidas. Por otra parte, la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez conformó un equipo de trabajo para investigar la causa. Aparte de Guerrero fue designado el fiscal Osmar Legal. Éste ya había allanado el estudio jurídico de Andrés Gubetich Mojoli en el marco de la investigación, pero en ese momento se encontraba como coadyuvante; ahora con la decisión de la Máxima Autoridad del Ministerio Público estará también a cargo de las pesquisas correspondientes. Por otra parte los apetecidos inmuebles fiscales son repartidos con frecuencia entre autoridades corruptas y usados para recaudar dinero con coimas. Uno de los casos más conocidos fue el de San Agustín que fue destapado por investigaciones periodísticas de este diario. LINK ORIGINAL: Ultima Hora Entornointeligente.com