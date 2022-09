(AUDIO) Precios de los productos habrían incrementado cerca de 33% tras aumento del dólar

Entornointeligente.com /

02-09-22.–Óscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), estimó un incremento de alrededor de 33% en los precios en productos de consumo masivo en una semana, esto debido al alza que registró la tasa de cambio la semana pasada. Meza, explicó durante una entrevista en Circuito Éxitos 99.9 FM que el aumento ha generado angustia en los ciudadanos. «Luego de la escasez que vivió el país, es entendible que exista miedo a que se repita», resaltó. «En un país donde no hay inversión porque no hay créditos, es muy difícil lograr un crecimiento sostenido en el cual las empresas puedan dar mejores salarios», enfatizó. Comentó que los problemas de inflación que se están viviendo en todo el mundo, y que están relacionados con la pandemia y la guerra de Ucrania, también están afectando a Venezuela. «Esto se siente también en Venezuela porque se importan la mayoría de los productos, y en el caso de los productores, los fertilizantes y este tipo de insumos necesarios deben ser cancelados en dólares», agregó. Destacó que pese a la falta de créditos en el país, los productores han podido salir adelante y no se están presentando problemas de escasez. Aunque señaló que debido a la inestabilidad económica, siempre está el temor de volver a vivir la falta de productos básicos que se registró hace algunos años. *Con información de Noticia Al Día y Circuito Éxitos 99.9 FM

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com