(AUDIO) Gustavo Martínez: «Avanzar con un plan común hasta derogar el Instructivo ONAPRE y derrotar la política antiobrera»

23 de agosto de 2022.- Entrevista a Gustavo Martínez Rubio, de Marea Socialista, en el programa «Aunque usted no lo vea», con el periodista Frank Peña, por Radio Fe y Alegría, Caracas, 1390.

El conductor del programa, el periodista Frank Peña, por Fe y Alegría, en su introducción a la entrevista que le hace a Gustavo Martínez, de Marea Socialista, hace referencia a un tema que ha sido tendencia en los recientes días en las redes sociales, en el contexto de movilizaciones de las y los trabajadores del sector docente ante el Ministerio de Educación para exigirle el pago completo del bono vacacional-recreacional y deudas pendientes.

Se volvieron tendencia en Venezuela, debido a que estas protestas, en el sector educativo escolar y universitario, y también en el sector salud, así como en otras áreas de la administración pública, han estado ligadas al reclamo masivo de parte de los trabajadores, del magisterio y del profesorado, que pide al gobierno eliminar el Instructivo ONAPRE (por sus severas implicaciones para los salarios y beneficios laborales).

También han solicitado en las concentraciones que se llevaron a cabo, que revisen bien la situación de los contratos colectivos, que consideran bastante vulnerados. Las protestas se dieron a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

El gobierno procedió entonces a cancelar el bono vacacional completo, pero quedó una «tensa calma», según la apreciación del entrevistador, porque a pesar de que pagaron el bono aún sigue la exigencia de que se eliminé este Instructivo, lo cual ha suscitado incluso conflictos de opinión a lo interno del sector laboral y político «oficialista», y es este el marco de la conversación con Gustavo Martínez, dirigente de Marea Socialista.

Docentes exhiben cartel contra el Instructivo ONAPRE en reciente movilización magisterial frente al Ministerio de Educación Pregunta Frank Peña por el seguimiento y apreciaciones de Marea Socialista sobre la ola de movilizaciones y sobre cómo ha caído la respuesta gobernamental.

Comenta Gustavo Martínez que aunque el conjunto de la clase trabajadora todavía no conozca bien lo que es y significa el Instructivo de la ONAPRE como tal, sí conoce la política laboral y económica del gobierno, porque «el Instructivo ONAPRE no cae del cielo, no es una cosa abstraída, por allá, que no tenga nada que ver con la política del gobierno y de sus pares los empresarios; eso es muy importante resaltarlo».

Se refiere a que tiene unos antecedentes y menciona que en el año 2018 el gobierno emitió el Memorandum 2792, que aunque fue el gobierno quien le dió forma, el otro sector de la patronal, el privado, se apoderó de ese memorando… y el Instructivo de la ONAPRE viene a tener un alcance todavía superior y muy nefasto desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores. Se refiere a que instrumentos como estos son poco conocidos entre los trabajadores, pero sí sienten sus efectos, y de ahí que la masa trabajadora se les rebeló, como ha sucedido con las manifestaciones y protestas en las calles.

Señala que «la clase trabajadora viene desde hace años sufriendo las consecuencias de la aplicación o instrumentación de toda una política que nosotros en Marea Socialista la caracterizamos como antiobrera y antipopular, y que tiene todas estas consecuencias de tener salarios de miseria, sin prestaciones…». A esto le agrega la «política represiva» por la que en las cárceles venezolanas de dirigentes sindicales y trabajadores presos por luchar; y es ahí donde Martínez enmarca lo que representa el Instructivo de la ONAPRE (Oficina Nacional de Presupuesto).

El periodista Frank Peña, de radio Fe y Alegría, entrevista a Gustavo Martínez, de Marea Socialista, sobre las más recientes movilizaciones de trabajadores Evalúa Gustavo que «la respuesta ha sido muy positiva de parte de los trabajadores». Resalta que no sólo se han movilizado los trabajadores del magisterio, sino también trabajadores universitarios en general, entre los que se incluyen docentes, personal administrativo y obrero de las universidades, y otros sectores de trabajadores que han estado protestando en la calle, como los trabajadores de SUPRA-Caracas (recolectores de resíduos urbanos), por lo que estima que «ha sido una respuesta a nivel nacional».

Con respecto a los dirigentes de «la llamada Central Bolivariana Socialista de Trabajadores», Martínez opinó sobre la «mesa técnica» en la que éstos anunciaron la cancelación del bono, luego de haber convocado a una marcha progubernamental: «hay que entenderlo, porque realmente es una maniobra del gobierno y de la burocracia sindical, no es una 'reconsideración' del gobierno nacional no continuar pagando de manera fraccionada el bono… porque el gobierno lo que hace es tratar de endosárselo a los burócratas de la CSBT, que nada más unos días atrás decían que había que defender la política del gobierno… que había que entender el tema del bloqueo… que la clase trabajadora tenía que hacer el sacrificio… ¡No! Es la movilización lo que hace que el gobierno recule». «Esto es muy importante -prosigue Martinez- porque tiene que ver con qué método de lucha continuar a partir de ahora». «El gobierno reculó, pero no en la política en sí; su política aún no ha sido derrotada». «La exigencia central es (y va a haber nuevas movilizaciones) que se deroge el Instructivo ONAPRE». «Reculó por la movilización nacional, y esa es la enseñanza que debemos tomar nosotros los trabajadores».

La ruta que plantea Marea Socialista es la de «seguir movilizados y avanzar a mayores niveles de organización». «Hay que lograr la derogación del Instructivo ONAPRE, pero también hay que pensar en un plan de lucha a nivel nacional que apunte a confrontar el grueso de la política económica y laboral del gobierno nacional».

El entrevistador se refirió a que se había dado cuenta de que en las movilizaciones había grupos a los que les costaba ponerse de acuerdo e ir a una unificación de la lucha; a lo que Gustavo Martinez respondió que «Marea Socialista es parte de un espacio que se llama Espacio Sindical Unitario, que agrupa a una serie de organizaciones sindicales, corrientes políticas que hacen vida en el seno de la clase trabajadora, y que recientemente hizo un Encuentro Nacional de Trabajadores en la Universidad Central de Venezuela (UCV), y ahí hubo unos acuerdos centrales: uno era continuar afondo la lucha contra el Instructivo ONAPRE y en ese espacio se ha considerado que es necesario avanzar con más articulación de todas las luchas. Esto tiene que ver con dinámica y la realidad del movimiento obrero venezolano… Hay sectores… Nosotros, por ejemplo, apostamos por la total independencia política y la autonomía de lucha y de clase de todo movimiento que tenga que ver con los trabajadores, entre ellos el movimiento sindical».

Concentración de educadores contra el Instructivo ONAPRE y en reclamo de pagos incompletos Gustavo vuelve a insistir en que «la situación que tenemos los trabajadores se explica por el papel del gobierno, que es un gobierno antiobrero, antipopular y muy patronal, que además le ha dado forma a un régimen (y aclara que gobierno y régimen no es lo mismo) que lo ha diseñado el gobierno pero que es muy beneficioso para el sector patronal en general, incluyendo por supuesto al sector privado. Nada más hay que ver el grueso de la política económica del gobierno y quienes son los primeros que salen a aplaudirle: Fedecámaras, Consecomercio…».

«Entoces se explica la crisis que tenemos, desde ahí, desde el papel del gobierno, desde el papel de los empresarios; pero también se explica por cómo está el movimiento sindical, el movimiento obrero en general, muy disgregado, dividido… y eso es ganancia para los patronos».

De ahí que, según Martínez, desde el Espacio Sindical Unitario, se planteen avanzar hacia la posibilidad de que, en torno a un plan de lucha común, se puedan articular y todas las luchas se encuentren, se organicen, para obtener la mayor unidad de acción posible a nivel nacional, como por ejemplo frente al Instructivo ONAPRE.

Concluye diciendo que: «Los trabajadores desde abajo están dando señales, fueron a las calles», para que lo deroguen, y «ahora que el gobierno reculó con la medida de pagar el bono vacacional y recreacional, que las movilizaciones no bajen sino que sigan cualificándose, y avanzar».

AUDIO de la entrevista:

