Audio: Ñeñe habla de una encomienda que Goyo le entregaría a Duque

No es la primera vez que en las interceptaciones se menciona a Goyo, el hermano del Ñeñe, en una de sus columnas María Jimena Duzán publicó un audio en el que hablaría María Claudia Daza, exmiembro de la UTL del senador Álvaro Uribe, y el Goyo Hernández, en el que hablan de publicidad que sería para la campaña de Iván Duque en La Guajira

Entornointeligente.com /

Desde que salió a la luz el escándalo de la ñeñepolítica, el uribismo ha tratado de explicar que José ‘Ñeñe‘ Hernández era un ganadero, del que además no conocían investigaciones por narcotráfico, que nada tenía que ver con la campaña de Iván Duque y que no actuaba siguiendo órdenes ni de él ni de de nadie involucrado en la campaña, para conseguir apoyo en la costa Caribe, presuntamente comprando votos. Sin embargo, el abogado Miguel Ángel del Río Malo reveló un audio en Semana en vivo que, a su juicio, demuestra cercanía de la familia Hernández con el hoy presidente.

La grabación hace parte del paquete de interceptaciones legales que le hicieron al Ñeñe Hernández, pero que no habían sido entregadas por la Fiscalía, hasta ahora. Corresponden a los días anteriores a la segunda vuelta presidencial de 2018. En el audio, el Ñeñe Hernández habla con Juan Carlos -interlocutor del cual no se conoce todavía su identidad- sobre un robo de un reloj Rolex, que según las cuentas del abogado Del Río Malo ocurrió el 12 de junio de 2018.

Exclusivo: Ñeñe Hernández habla de votos comprados a $50.000 El episodio del robo del costoso reloj no es menor, fue denunciado por su esposa María Mónica Urbina, exreina de belleza, en junio de 2018, y según su relato, los ladrones los siguieron desde el aeropuerto El Dorado para atracarlos. Este dato también es relevante porque el Ñeñe fue asesinado en Brasil en el 2019 en medio de un atraco, en el que le habrían querido robar otro reloj Rolex.

En la grabación, el Ñeñe le cuenta a su interlocutor lo que ocurrió, relata cómo sucedió el primer atraco, dice que cuando sucedieron los hechos fue a recoger una encomienda con José Gregorio, conocido como Goyo, su hermano mayor, al aeropuerto para “llevarsela a Duque“. ” Yo le dije hijueputa, no, no me llevé ninguna pistola y ni llamé al pelao que anda conmigo en Bogotá, porque Goyo iba a recoger una encomienda al aeropuerto que le habían llevado, que habían mandado pa’ llevarsela a Duque. Bueno me voy con Goyo. Marica y cuando nos siguieron en el aeropuerto”, relata el Ñeñe.

No es la primera vez que en las interceptaciones se menciona a Goyo, el hermano del Ñeñe, en una de sus columnas María Jimena Duzán publicó un audio en el que hablaría María Claudia Daza, exmiembro de la UTL del senador Álvaro Uribe, y el Goyo Hernández, en el que hablan de publicidad que sería para la campaña de Iván Duque en La Guajira.

“Creo que la cercanía que tenía Goyo con el presidente Duque era a través de María Claudia Daza y partir de esta relación que tenía muy cercana con el Centro Democrático. Hemos averiguado que era mucho más cercana la relación del Goyo que la del Ñeñe. Es importante la encomienda porque sigue estableciendo la materialización de la cercanía del presidente Duque que de alguna manera el presidente nunca ha rechazado, pero no ha dicho que sea tan cercana”, explicó el abogado Del Río Malo.

Cuando estalló el escándalo de la ñeñepolítica, el presidente Iván Duque dijo que sí conoció al Ñeñe, pero en eventos públicos y que jamás tuvo hermandad con él ni le pidió aportes para su campaña. De Goyo, el hermano no habló específicamente, sin embargo, contó que conoció a la familia Hernández en 1995 con su padre, durante un viaje a Valledupar.

Entornointeligente.com