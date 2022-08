Audiências. Como correu o mês de julho?

Entornointeligente.com /

A SIC e a TVI continuam a disputar audiências mas o canal do grupo Impresa continua a liderar no total. A SIC é líder há 42 meses e, no acumulado do ano, lidera com 17,2% de share, diz a empresa em comunicado.

Segundo a empresa liderada por Pinto Balsemão, o Jornal da Noite foi o programa diário mais visto da televisão portuguesa em julho.

E avança ainda que a SIC se manteve como o canal «mais visto da televisão Portuguesa com 15.9% de share, contra os 14.2% da TVI e os 10.1% da RTP1 aumentando a distância para a TVI para 1.7 p.p. e alcançou a maior diferença do ano».

A SIC diz ainda que terminou o mês de julho a liderar em todos os dias da semana e que essa liderança foi «transversal a todos os períodos horários do dia, liderando em julho nas manhãs, nas tardes, no prime time e em late night».

Já a TVI diz que, no mês de julho, conseguiu com que as suas novelas liderassem a ficção. Festa é Festa, Quero é Viver e Para Sempre «confirmaram a preferência dos portugueses pela ficção produzida pela Plural».

Em números, diz a estação de Queluz de Baixo, Festa é Festa foi a novela mais vista da televisão nacional, tendo conquistado 900 mil espetadores e obteve um share de 21,2%. «Quero é Viver», a segunda novela mais vista, prendeu o interesse de 800 mil espetadores e «Para sempre» atingiu 600 mil espetadores, sendo líder no seu horário de exibição.

E acrescenta: «Esta é a maior distância para a concorrência dos últimos 3 anos», desde julho de 2019.

Destaque ainda para a liderança da Festa de verão da TVI e para a Supertaça Cândido de Oliveira, que registou uma audiência média de 1,2 milhões de espetadores e 30% de share, «sendo mesmo o programa mais visto na televisão portuguesa durante todo o mês de julho».

