Audi reune en Pebble Beach a sus tres «esferas» por primera vez

Audi lució su gama de conceptos futuristas en el Concurso de Pebble Beach, en el marco de la Semana del Automóvil Monterey 2022. Mira la imagen a continuación. 22 de agosto 2022 · 00:33 hs Audi no quiso ser menos en la Semana del Automóvil de Monterey 2022 y aprovechó la ocasión para unir a sus tres futuristas concept cars por primera vez. Quién sabe, quizás algún afortunado que merodeaba sobre las aguas del Pacífico en el condado de Pebble Beach se encontró con el privilegio de presenciar el momento en que la marca alemana exhibía su gama «esférica».

Justo en vísperas del Tour de la Elegancia y del tradicional Concurso de Elegancia, allí, en un soleado Pebble Beach Golf Links, el Audi Skysphere, el Audi Grandsphere y el Audi Urbansphere lucieron en fila sus diseños de concepto, dibujos no tan utópicos como el Lincoln Star visto también en el Concurso de Pebble Beach o el Cadillac Inner Spece revelado en el CES 2022 aunque no menos radicales.

En especial, en el caso del Skyphere , el concepto que ya había sido presentado en la Monterey Car Week del 2021 y que abrió este proyecto que se caracteriza por la conducción automatizada y por su mecánica eléctrica, dos pilares para la automoción del mañana que en mercados como el de Alemania ya es una realidad.

Precisamente una conducción autónoma que de momento no se aplicó a la carretera es la que ostenta el Grandsphere . El Nivel 4, que entre otros ítems incluye un aumento en la velocidad utilizando el piloto automático, yace en este concepto que, visto de afuera, puede que resulte el menos llamativo de los tres, aunque una vez adentro la ausencia de volante revela su verdadera esencia futurista.

La Urbansphere , cuyo estreno mundial ocurrió en abril del 2022, fue el último en aparecer y cuenta en su interior con los atributos propios de este tipo de diseños, como el tablero digital que se extiende a lo ancho y que identifica a sus dos hermanos. La gama Sphere de Audi nunca había sido exhibida con el tridente reunido, todo un evento que en Pebble Beach se vio por primera vez. Aquí, la imagen:

La gama Sphere de Audi, vista junta por primera vez en Pebble Beach 2022. Fuente: IG Pebble Beach Concours.

