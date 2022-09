Aucas confirma propuestas irregulares hacia sus jugadores

Entornointeligente.com /

Aucas emitió un comunicado para esclarecer los dichos previos de su estratega César Farías en torno a influencias extradeportivas. El cuadro oriental confirmó que sus jugadores recibieron propuestas irregulares.

En días previos, el estratega dialogó con Radio la Red y señaló que hubo una reunión para blindar al plantel. De acuerdo a él existían » cosas asquerosas » por debajo de la mesa y quería cuidar a su equipo.

Después de aquellas declaraciones, la LigaPro le exigió explicaciones al DT. Un día después de emitir su postura conversó con EL COMERCIO y Bendito Fútbol y señaló que nada lo amedrenta.

» Nosotros no le tenemos miedo a nadie y respetamos las autoridades y los rivales, pero no permitimos los atropellos. No tenemos miedo a levantar la voz (…) Si nos ganan deportivamente, nosotros vamos a reconocerlo y aplaudirlo pero, a las malas, no «, señaló el DT venezolano.

Después de emitir aquel criterio, el entrenador puntualizó que se refería a un contexto global que puede influir. En este se pueden ver envueltos diversos factores externos como intereses personales, empresarios, terceros o regionalismo es posible que se vean implicados.

Este jueves 8 de septiembre, la entidad aurigrana emitió un comunicado dirigido hacia la LigaPro con el fin de contestar su pedido. Allí puntualizó que lo dicho por estratega es un llamado de alerta sobre una lamentable realidad.

Sí hubo propuestas En el documento, Aucas confirmó que sus futbolistas recibieron ofrecimientos con el fin de desnaturalizar el deporte. A su vez, recalcaron que no son palabras al viento, pues presentarán la debida denuncia .

» Algunos miembros de nuestro equipo han recibido propuestas inmorales y anónimas, las cuales han sido rechazadas enfáticamente. Sin embargo, no tenga dudas de que, una vez que tengamos las pruebas respectiva, de forma inmediata pondremos en conocimiento de las autoridades deportivas y ordinarias para que se actúe conforme la ley aplicable y las regulaciones de la FIFA, la FEF y la LigaPro», señaló la instititución.

Los aurigranas también hicieron énfasis en que no tienen el objetivo de dirigirse a alguien en especial, sino llamar a trabajar de forma conjunta para erradicar estas malas prácticas . De igual forma, la entidad se comprometió a colaborar con los distintos actores del fútbol nacional.

El plantel de Chillogallo es líder en la segunda etapa de la LigaPro con 21 puntos, cinco por encima de Emelec e Independiente del Valle. Su siguiente encuentro será con los eléctricos en Estadio Gonzalo Pozo.

Gracias a su rendimiento, el cuadro de la capital es firme candidato a llegar a la final ante Barcelona . El alcanzar la instancia significaría un hecho histórico ya que marcaría la primera vez que clasifica a tal partido y a la Copa Libertadores.

📢 Importante

— S. D. Aucas Oficial (@Aucas45) September 8, 2022

Antecedentes en Cumbayá Durante este 2022, Rommel Tapia , presidente del Cumbayá se refirió con antelación a acciones fuera del reglamento, específicamente, arreglo de partidos. El dirigente denuncio el hecho y señaló que dos jugadores de su escuadra fueron separados por verse involucrados.

Christian Cepeda y Joaquín Pucheta fueron los futbolistas apuntados. De acuerdo al directivo, ambos reconocieron el error y su institución actuó bajo su reglamento interno. Una de las condiciones que les planteó fue que no retornen al balompié nacional.

