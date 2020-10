AU-D se compromete en matrimonio con su novia Gissela Flores

Entornointeligente.com /

La tarde de este sábado el cantante ecuatoriano Martín Galarza , conocido artísticamente como AU-D, sorprendió a todos sus seguidores con una una de las propuestas más importantes de su vida.

El rapero pidió la mano de su novia Gisela Flores en matrimonio. “Ayer rompimos un nuevo récord de ventas en nuestro bingo de juega canta y gana. Ah por cierto , y Gissela me dio el sí”, expresó con el humor que lo caracteriza.

“A mí no me importa el futuro, siempre que sea contigo, ni me importa el pasado si no fue conmigo” agregó el artista.

Ver esta publicación en Instagram Ayer rompimos un nuevo récord de ventas en nuestro bingo de juega canta y gana . Ah por cierto , y Gissela me dio el si — “A mí no me importa el futuro, siempre que sea contigo, ni me importa el pasado si no fue conmigo”.

Una publicación compartida por AU-D (@el_audiman) el 24 de Oct de 2020 a las 11:44 PDT

Según la gráfica, la pedida de mano fue en medio de una cena romántica.

Galarza y Flores mantienen una relación de más de tres años. Flores es maquilladora profesional y comparte con su pareja la conducción del show virtual Juega, canta y gana , un espacio de concurso.

La decisión la toman luego de haber pasado por un declive en su relación amorosa. (E)

LINK ORIGINAL: El Universo

Entornointeligente.com