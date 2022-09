ATU: implementación de bus híbrido permitirá reducir en 30 % el uso de combustible

Entornointeligente.com /

Así lo señaló Luis Vilela, asesor de la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao. «Una de las principales diferencias de un bus convencional con el bus eléctrico híbrido es que éstos consumen 30 % menos de combustible y pueden llegar a recorrer, con una sola carga, hasta 250 kilómetros. También, este tipo de vehículos modernos no emiten gases contaminantes y son muy accesibles para todos los usuarios», manifestó Vilela en entrevista para la agencia Andina . De acuerdo con la Resolución Directoral N° 015-2022-ATU/DIR publicada el pasado 7 de setiembre del 2022, la ATU busca promover tecnologías limpias y no contaminantes en el servicio de transporte y, de esta manera, brindar calidad y eficiencia a los usuarios que utilizan estos medios de tránsito. Puedes leer: ATU: conoce cómo son los buses híbridos para el sistema integrado de transporte El funcionario indicó que dichos vehículos se destacan porque poseen un motor eléctrico y otro a gas natural vehicular (GNV) o diésel y que no necesitarán ser enchufados a un tomacorriente, ya que se recargan con la energía que genera el motor o mediante el proceso de «frenado regenerativo», un sistema que aprovecha la energía del proceso de frenado para convertirla en electricidad y almacenarla para su posterior uso. Entre otras de sus características se encuentra que los buses híbridos tendrán longitudes de 9, 12, 18 y 27 metros, lo que permitirá el transporte de 40 hasta 250 pasajeros. También contará rampas de abordaje, accedo para personas con discapacidad y cámaras de seguridad en su interior. «Los buses de piso bajo contarán con rampas de abordaje, y sistema de arrodillamiento que permitirá el fácil acceso a personas con discapacidad. También estas unidades tendrán rack donde los ciclistas podrán colocar sus bicicletas y hacer con facilidad los transbordos respectivos. Asimismo, habrá cargadores para celulares, router inalámbricos y cámaras de video vigilancia», agregó. Sobre el costo del pasaje en los buses híbridos, Vilela preció que aún es un tema que se evaluará en su momento ya que la prioridad es incentivar y proporcionar beneficios a las empresas y operadores de transporte para que modernicen sus flotas en favor del usuario. Sin embargo, los ciudadanos tendrán todas las facilidades para realizar el pago correspondiente por el servicio de transporte utilizando los distintos medios digitales como son las tarjetas bancarias o código QR con el objeto de reducir el uso de dinero físico. Para lograr dicha meta, tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la ATU vienen ejecutando diversas políticas de modernización de flotas vehiculares a nivel nacional con la finalidad de garantizar un servicio de transporte seguro y accesible ya que cerca del 21 % de los vehículos tienen más de 20 años de antigüedad. Puedes leer: ATU sensibiliza a escolares de primaria sobre prevención de incidentes de tránsito «Es importante impulsar estas políticas de modernización de flotas porque aproximadamente e l 21 % de los vehículos en el sistema de transporte tienen más de 20 años de antigüedad y el 83 % de las flotas utilizan diésel por lo que es necesario incorporar unidades modernas que utilicen GNV o motor eléctrico», aseveró. Experiencia en otros países En otro momento, destacó que en otras ciudades de los países de América Latina, como Santiago de Chile y Bogotá, ya tienen incorporados en su sistema de transporte el uso de buses eléctricos lo cual ha permitido un gran avance de modernidad en sus metrópolis, libres de material contaminante. Por ello, dijo, que la reciente norma donde se aprueban las especificaciones técnicas de seguridad, accesibilidad, comodidad y fabricación de buses eléctricos híbridos para prestar el servicio público de transporte regular en Lima y Callao es de suma importancia porque promueve la modernización de la flota vehicular con diferentes tipos de tecnologías que favorece a los usuarios y al medio ambiente. Más en Andina ?? Ampliación del Metropolitano: conoce los desvíos en cruce de Túpac Amaru y Naranjal https://t.co/dkuCatHoMi La medida regirá desde el jueves 1° de setiembre como parte de avances de trabajos de ampliación del tramo norte. pic.twitter.com/8TdUqr907E

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 31, 2022 (FIN) ICI/LIT Publicado: 18/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com