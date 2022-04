ATU denuncia el retiro de separadores viales en la av. Javier Prado

Entornointeligente.com /

La ATU precisó que dichos divisores, que estaban instalados entre las calles Las Palmeras y Los Laureles, en San Isidro, eran utilizados para segregar la vía exclusiva del Corredor Rojo. Indicó que el hecho ocurrió la madrugada del martes 26 de abril cuando personal de la comuna limeña, con la ayuda de un camión, llegó al lugar para retirar los separadores viales, cuya compra e instalación demandó un gasto aproximado de S/200 000. Este aislamiento del carril de los buses del Corredor Rojo tiene como objetivo brindar a los usuarios un servicio más rápido y eficiente y evitar el caos del tránsito en dicha vía. Estos separadores ahorran un total de 15 minutos de viaje a los pasajeros. Hay que tener en cuenta que se trata de transporte público que beneficia a quienes no tienen vehículo propio para trasladarse a trabajar, estudiar y demás actividades. Esto perjudica a más de 100 000 viajeros que diariamente utilizan este servicio. Cabe recordar que, entre las funciones de la ATU, está la de gestionar el transporte público. Según la Ley N° 30900, la ATU tiene a su cargo todos los medios de transporte público de Lima y Callao. Asimismo, con base al Decreto Supremo N° 025-2021-MTC, la ATU tiene la facultad de implementar el Sistema Integrado de Transporte «para la utilización e implementación de vías exclusivas o preferenciales». La autoridad de transporte señala que, por lo tanto, la Municipalidad Metropolitana de Lima no tiene las competencias funcionales ni las atribuciones legales para retirar los equipos divisores de la ATU. La ATU exhorta a la Municipalidad Metropolitana de Lima a devolver dichos implementos viales. No obstante, la entidad viene realizando todas las acciones legales necesarias para recuperar los separadores y para restituirlos en los lugares en los que se encontraban. Más en Andina: Esta semana se inicia proceso de chatarreo en Lima y Callao. ?? https://t.co/65F2cjveTJ ?? Junto a la ATU y gobiernos locales, medida busca retirar de circulación vehículos obsoletos y contaminantes pic.twitter.com/HgCb5AYujz

