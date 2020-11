Illegale wapenbezitters komen deze week vrij (1)

– Met een veroordeling van zes maanden, waarvan vier voorwaardelijk, en een proeftijd van drie jaar komen Miquello S. en Lufiano C. deze week nog vrij. Het tweetal was vanaf 26 september aangehouden voor illegaal wapenbezit. Beide verdachten hadden een vuurwapen bij zich waarvoor ze geen vergunning konden tonen. Hoewel rechter Cynthia Valstein-Montnor net als openbaar aanklager Bibian Tjin Liep Shie vaststelde dat het overtuigend bewijs was geleverd kregen de beide verdachten een ‘gouden kans’ van de rechter

Miquello S. verklaarde dat hij zijn pistool in Frans-Guyana heeft gekocht. Het wapen was bedoeld voor zijn eigen veiligheid omdat hij eerder is beroofd. Het wapen van Lufiano C. is niet zijn eigendom. “Ik had het als onderpand van iemand gehad omdat hij SRD 5.000 bij me had geleend”, antwoorde hij op een vraag van Tjin Liep Shie.

Miquello S. lag bij een winkel in zijn auto te slapen toen buurtbewoners de politie alarmeerde over een verdacht voertuig. Toen de wagen werd onderzocht stuitte de politie op het wapen. Zijn medeverdachte koos het hazenpad maar meldde zich later samen met advocaat Maureen Nibte bij de politie. Beide verdachten erkenden hun fout en beloofden dat ze zich nooit meer schuldig zullen maken aan dit strafbaar feit.

