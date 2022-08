ATT rechaza traspaso de Nuevatel-Viva y advierte dificultades en la empresa

Entornointeligente.com /

La Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT), en su calidad de ente regulador, decidió rechazar el traspaso de control efectivo de la empresa de telecomunicaciones Nuevatel de Bolivia-Viva, operadora de la cual también advirtió que su situación «no es de las mejores». En marzo de este año se conoció que la empresa Balesia Technologies estaba adquiriendo el paquete accionario de la multinacional Trilogy International Partners, que asciende al 71,5 por ciento de Nuevatel. El director de la ATT, Néstor Ríos, informó que el ente regulador ha recibido la solicitud de traspaso de control efectivo de Nuevatel-Viva a la empresa Balesia Technologies y que se hizo seis requerimientos de información para saber si tenía la capacidad e idoneidad para administrar a la telefónica. En la evaluación, la ATT determinó rechazar la solicitud, tomando en cuenta elementos que la empresa no quiso transparentar. «La ATT estableció que este operador no ha cumplido con transparentar la información que habían dado a este ente regulador, inclusive ha habido casos en los que la misma ha generado una negativa de acceder a la información, la cual es obligatoria», indicó Ríos. Asimismo, indicó tener conocimiento de que hubo mucho movimiento de personal en dicha empresa de telecomunicaciones. «Este último tiempo ha reducido su personal, y esto nos advierte que la situación de Viva no es de las mejores», agregó el funcionario.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com