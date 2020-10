Tony Succar confirma que dio positivo a la COVID-19

Entornointeligente.com /

Tony Succar confirmó que dio positivo a la prueba de la COVID-19 luego de someterse a dos test anteriores que resultaron negativos hace unos días.

A través de un video compartido en Instagram, el reconocido músico peruano contó parte de su experiencia como paciente de coronavirus. Además, reveló que se encuentra recibiendo tratamiento debido a que presentó síntomas.

“Después de dos exámenes que me salieron negativos, ya este último examen confirma que estoy positivo con la COVID-19. Hice este video para compartir mi experiencia, todo bajo control”, inicia el mensaje del percusionista

Su recuperación es favorable hasta el momento. “Me siento mucho mejor, intentando mantenerme positivo, buena energía, comer bien, y siguiendo las instrucciones del doctor y mis amores @laurensuccar y Luna. Cuídense mucho mi gente, los quiero, les deseo mucha salud y felicidad que es lo más importante de esta vida. ¡Dios los bendiga!”, finalizó Tony Succar

En el video, el músico revela que le faltaba el aire, por lo que desde allí sospechó que había contraído la COVID-19. ″No estaba en shock porque tuve síntomas. Cada vez que respiraba me dolía más”, dijo

De esta manera, Tony Succar se suma a la lista de artistas peruanos que han dado positivo a la COVID-19

