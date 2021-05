Atroz crimen en EEUU: Incendió su casa con alguien adentro y se sentó a ver en su jardín (VIDEO)

Gail Metwally prendió varios incendios dentro de la casa antes de verla arder desde una silla en el patio delantero.

Una mujer de Maryland, Estados Unidos, fue capturada en un video dramático luciendo fresca como un pepino en una silla de jardín mientras su casa se incendia lentamente; una policía de incendios dijo que ella prendió intencionalmente mientras alguien más estaba adentro.



Gail Metwally, de 47 años, que ahora enfrenta un intento de asesinato y otros cargos, fue captada por la cámara sentada con un libro en su regazo mientras su casa en Elkton se quema.

“¡Ella simplemente encendió el bote de basura en llamas!” un hombre no identificado narra en el video mientras las llamas comienzan a extenderse hacia el interior.

“¡Oh, Dios mío, esto no está sucediendo en este momento! ¡Ella iluminó la casa! ¡Ay Dios mío! En realidad, no puedo creer lo que ven mis ojos. Realmente no puedo creerlo, y ella está sentada allí simplemente relajándose, ¡viendo cómo la casa se incendia! “

Continúa: “Como si, ¡estoy viendo cómo la mierda baja! ¡Oh, Dios mío, esto es, esto ahora se ha convertido en algo serio, serio! “

Momentos después, la conflagración envuelve toda la estructura, arrojando espesas nubes de humo mientras las sirenas de los camiones de bomberos que llegan suenan de fondo.

Gail Metwally enfrenta cargos de intento de asesinato ya que alguien más estaba en la casa cuando ella la prendió fuego. Jefe de Bomberos del Estado del Condado de Cecil

Testigos que escucharon a una mujer gritar desde el sótano se apresuraron hacia el infierno y la ayudaron a escapar, informó el Delaware News Journal .

Metwally era uno de los cuatro residentes de la casa. Otros dos no estaban en la casa cuando fue incendiada alrededor de la 1 pm del jueves, dijeron los bomberos.

Los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Cecil arrestaron a la mujer cerca de la escena, según la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado.

Fue acusada de provocar múltiples incendios dentro de la casa antes de salir a caminar y observar su obra desde la silla y luego alejarse.

Metwally fue acusada de intento de asesinato en primer y segundo grado, incendio premeditado en primer grado, asalto en primer grado, dos cargos de quema maliciosa, dos cargos de destrucción maliciosa de propiedad y dos cargos de puesta en peligro imprudente.

Estaba detenida en el centro de detención del condado de Cecil, a la espera de una audiencia en el tribunal de distrito.

Se está investigando un posible motivo del incendio y su relación con la mujer rescatada no estaba clara.

