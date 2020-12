Atriz do 'Zorra' morre vítima de Covid-19 à espera de um leito de CTI no Rio

RIO — A atriz Christina Rodrigues morreu aos 47 anos em decorrência do novo coronavírus. Ela fez participações em diversas novelas da TV Globo, como “Malhação sonhos”, “Beleza pura” e “Segundo sol” e no extinto “Zorra”. Christina estava internada na UPA da Tijuca, na Zona Norte do Rio. A notícia foi confirmada pela Secretaria estadual de Saúde (SES). A atriz aguardava um leito disponível de CTI.

“Com pesar, informamos que a paciente Christina Maria Rodrigues Teixeira apresentou piora clínica e foi a óbito no fim desta manhã”, diz a nota da SES.

A atriz não era casada nem deixa filhos. Em entrevista do site F5, Rafael Santos, amigo da vítima, contou que ela era diabética e aguardava uma vaga no CTI desde a última segunda-feira, dia 14. “Se ela não obtiver uma vaga de CTI logo, vai morrer, pois tem indicação médica para FTI desde a madrugada de segunda para terça. Até ontem à tarde, estava em um banquinho na sala de espera”, contou o amigo.

