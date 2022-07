Atriz brasileira denuncia racismo contra os filhos em Portugal

Entornointeligente.com /

A atriz brasileira Giovanna Ewbank, de férias em Portugal, acusou uma mulher que se encontrava no sábado no restaurante de praia Clássico Beach Club, na Costa de Caparica, de racismo contra os seus dois filhos. Num vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir Ewbank a chamar a mulher de «racista nojenta». Segundo a assessoria de imprensa da atriz, a mulher foi levada de seguida para a esquadra. A atriz estava acompanhada do marido, o também ator Bruno Galiasso, que chamou a policia.

De acordo com o portal brasileiro Metrópole, várias pessoas que estavam no local revelaram que a mulher terá dito a Ewbank para «tirar aqueles pretos imundos dali», referindo-se aos filhos da atriz. Ewbank, ao ouvir as ofensas contra os filhos, terá respondido que a mulher merecia levar na cara.

Subscrever Após o vídeo tornar-se viral nas redes sociais, várias pessoas lamentaram o sucedido e apoiaram a atriz.

Numa nota publicada nas redes sociais, a Trigo Casa de Comunicação, assessoria de imprensa do casal de artistas, confirmou toda a situação e emitiu um comunicado.

«Comunicamos que os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na Costa de Caparica, em Portugal, neste sábado, dia 30 de julho, onde a família passa férias.

Uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também uma família de turistas angolanos que estavam no local – cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outros absurdos proferidos às crianças, tais quais ‘pretos imundos’.

Confirmamos, conforme vídeos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso, o seu marido, chamou a polícia. A mulher foi levada escoltada e presa. Informamos ainda que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa.

A Trigo Casa de Comunicação lamenta as agressões sofridas por Títi, Bless e os turistas angolanos e apoia integralmente as ações tomadas por Giovanna e Bruno. Racismo é crime».

