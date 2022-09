ATRIO sigue innovando en su 4to menú

Entornointeligente.com /

Manteniendo su coherencia e inspiración en el concepto de cocina moderna local, Atrio presenta su cuarto menú de temporada, una degustación de 7 tiempos para ofrecer una puesta en mesa inspirada en las costas de Venezuela.

En cada temporada ATRIO se esfuerza por innovar y sorprender a los consumidores con propuestas llamativas que cuentan historias. El cuarto menú creado por el nuevo chef, Santiago Fernández Marcano, junto a un equipo de profesionales de las cocinas formados en ATRIO, se logró plantear una cuarta propuesta estética, minimalista, fácil de entender e impecable, sin perder el foco en la calidad y el buen sabor.

En este costero cuarto menú los comensales podrán disfrutar de platos como «Paraguachoa», un filet de medregal en salsa de ají margariteño, puré de plátano pintón, capuchinas y eneldo. «Bosque Tropical», palmito braseado con soya y caldo de dashi, gel de agua de tomate, brunoise de aguacate, vinagreta de pitahaya y tierra de nibs de cacao, o «Choroní», un exquisito postre de casco de chocolate negro, piña asada, bizcocho de licor, crema bávara de coco, espuma y sorbete de coco.

El cuarto menú de degustación de 7 tiempos está desarrollado para que cada uno de los platos sea una experiencia para el comensal. Todos tienen historia y están repletos de detalles a nivel de emplatado y sabor. Y entre las novedades de esta cuarta entrega, se amplió la oferta gastronómica abriendo su carta, ofreciendo así a sus comensales la opción de poder elegir sus platos favoritos.

«Han sido meses de trabajo para lograr como resultado este menú, una comida de alta gama que apuesta a los agricultores venezolanos y que nació para ser deleitada por todos nuestros sentidos, vista, tacto, olfato y gusto. Desde su creación el concepto de Atrio está diseñado para sorprender y destacar más cosas buenas de Venezuela.», resaltó, Armando Sánchez, gerente general del grupo gastronómico ATRIO.

Tras meses de investigación y desarrollo, el equipo reorganizó sus cocinas dando prioridad y mayor valor al talento joven que se ha formado en ATRIO, es por ello que, Santiago Fernández Marcano, un joven chef, de 25 años, apasionado de la Nota de Prensa gastronomía y con altísimo potencial creativo, tomó el mando para este cuarto menú.

Fernández, un sibarita preocupado en escuchar al comensal, ha tomado inspiración para sus creaciones de sus viajes por Venezuela y varios países de Europa y Latinoamérica. Graduado en el Instituto Culinario de Caracas, y con experiencia en restaurantes como el de Edgar Leal, el de la Lagunita Country Club y en mismo Atrio, viene a impregnar de profesionalismo y buena energía los fogones de ATRIO.

ATRIO lleva a cabo importantes eventos para celebrar su 4to menú. La primera colaboración gastronómica de la temporada se realizó el pasado14 de septiembre. El invitado de honor a las cocinas de ATRIO fue el chef venezolano Beto Puerta, quien durante el evento ofreció un menú que revive los tapiplatos que fueron estrella durante el recorrido en su restaurant Santo Bokado.

El segundo evento recibirá al chef internacional, Jaime Rodríguez Camacho, un desarrollador creativo e investigador que está al frente de las cocinas del restaurant Celele en Cartagena de Indias, Colombia, (galardonado varias veces desde su apertura por los Latín Américas 50 Best Restaurants; en el 2019 One To Watch, en el 2020 fue el #49 y en el 2021, recibió la mención Art Of Hospitality). El evento auspiciado por la marca S. Pellegrino, se celebrará el jueves 10 y viernes 11 de noviembre de 2022. Los comensales podrán reservar a través de la cuenta de Instagram @atriorest o al número directo: 0424- 1552547.

ATRIO, es un espacio diseñado cuidando los detalles, para ofrecer al comensal modernidad, elegancia y comodidad para una cena familiar, en pareja o para un almuerzo con amigos o de negocios. La modalidad del restaurant, ubicado en la Calle 2 de mayo con calle Sucre en El Hatillo, es bajo reservaciones y durante la temporada se prepara para recibir con amabilidad, buen gusto y excelente servicio a quienes buscan experiencias memorables e historias detrás de cada plato.

