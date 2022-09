Atria califica derrota del Apruebo como «apabullante» y afirma: «No es el momento más dichoso que he tenido políticamente»

Entornointeligente.com /

La contundente victoria del Rechazo en el Plebiscito de salida que tuvo lugar este domingo ha dejado claros ganadores y vencidos políticamente hablando.

Dentro de este último grupo se encuentra, en sus propias palabras, Fernando Atria , quien fue uno de los principales rostros de la Convención Constitucional cuya propuesta no logró a convencer a la mayoría de los chilenos.

En conversación con EmolTV , el exconvencional con cupo RD, señaló que lo ocurrido este domingo para su sector » fue una derrota apabullante, fue extraordinariamente categórica», dejando en claro que este «no es el momento más dichoso que he tenido políticamente».

En cuanto a las razones que llevaron a la derrota al Apruebo, el abogado señaló que » creo que hubo una campaña de desinformación . Algunas personas votaron en contra pensando que ella contenía contenidos que no contenía, pero claro, creo que lo categórico del resultado hace que uno no pueda explicar el resultado completamente por referencia a eso».

No obstante, Atria aclara que «no quiero aparecer diciendo fuimos víctimas de mentiras y esto es producto de la mentira, pero tampoco quiero ser ingenuo y negar que hubo eso, eso tuvo su rol, pero no creo que haya sido el rol único debido a la magnitud de la derrota».

Por otra parte, apuntó con la campaña realizada por el Apruebo y algunos aspectos que se dieron en el desarrollo de la Convención Constitucional desde el punto de vista comunicacional y la forma en que un grupo de convencionales trabajaba dentro de la misma.

«Hay que prestar atención, parte de lo que rechazado ayer no fue solo el contenido, creo que la campaña del Apruebo no fue exitosa en separar la propuesta de nueva Constitución de la Convención Constitucional . Creo que la campaña del Rechazo fue exitosa en mantener las dos cosas. Creo que parte del rechazo de ayer se explica por el desempeño de la Convención Constitucional», aseveró.

Responsables y «revanchismo»

Atria se refirió sobre las responsabilidades de la derrota del Apruebo, señalando que «yo sé que hoy día que se buscan culpables, que sé que soy el candidato número 1» , pero que, en su caso, intentó incluir otras posiciones dentro de la Convención, en lugar de actuar con «revanchismo».

» Lo que hicimos nosotros fue tratar de tender puentes» , aseveró, agregando que «si la derecha tuvo un asiento en la mesa de la CC fue por la posición que nosotros tuvimos. También nos opusimos a la aprobación de una norma sobre negacionismo».

«Se me atribuye a mí un rol de liderazgo que yo habría decidido no ejercer por alguna razón extraña, que creo que es una interpretación totalmente incorrecta de lo que era el medioambiente de la Convención Constitucional», dijo el abogado.

Atria igualmente hizo una autocrítica, afirmando que «creo que habría que haber insistido mucho más fuertemente en la necesidad de mayor diálogo, de mayor inclusión. Nosotros hicimos esfuerzos, personalmente hice esfuerzos, para que en las conversaciones de las comisiones se incluyera a la derecha. Esos esfuerzos no fructificaron, quizá deberíamos haber llevado las cosas más lejos, bajarnos nosotros si no se incluyen, no sé».

No obstante, reconoció que, debido al resultado que hubo en la elección de convencionales, «que redujo a la derecha a su mínima expresión, llevó a una Convención Constitucional que funcionaba con ánimos de cobrar cuentas «.

Es así como agrega que, en estas condiciones, «mirado en retrospectiva, era bien difícil que en las condiciones en las cuales la Convención Constitucional funcionó, hubiera sido un proceso exitoso «.

Finalmente, asegura que las condiciones en que se dio la Convención no fueron las adecuadas ya que el proceso «llegó demasiado tarde» debido al contexto de crisis en que se dio, agregando que el juicio que tendrá la historia con la misma será «muy duro», ya que «en estas materias la historia la hacen los vencedores». ¿Encontraste algún error? Avísanos

