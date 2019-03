Entornointeligente.com /

Atrapan a un hombre de 30 años tirando droga a la cárcel de varones de David

Atrapan a un hombre de 30 años tirando droga a la cárcel de varones de David Se espera que en las próximas horas el sujeto sea llevado ante un juez de garantías para que se determine la imputación de cargos, la legalización de aprehensión y la medida cautelar. Cárcel | Chiriquí | Droga | Policía Nacional Un sujeto de aproximadamente 30 años de edad fue sorprendido la mañana de este domingo tratando de introducir sustancia ilícita a la cárcel de varones ubicada en el corregimiento de Chiriquí en el distrito de David.

El hecho se registró cuando unidades de la Policía Nacional lograron dar con la aprehensión de este sujeto luego que se diera a conocer que el mismo desde la parte exterior logró arrojar un envoltorio que luego de analizado por las autoridades dio positivo a sustancia ilícita.

La alerta se dio por parte de la custodia del centro penal quien observó el sujeto cuando desde la parte externa lanzaba el envoltorio, inmediatamente se procedió a la búsqueda del masculino , siendo aprehendido a cierta distancia del centro penal donde permanecía oculto para no ser ubicado.

El sujeto y la droga la cual no fue especificadas fueron puestas a órdenes de las autoridades correspondientes.

Se espera que en las próximas horas el sujeto sea llevado ante un juez de garantías para que se determine la imputación de cargos, la legalización de aprehensión y la medida cautelar. ‘

En los alrededores del centro penal existen terrenos baldíos cubiertos de maleza lo que es aprovechado por estos sujetos para esconderse y arrojar sustancias ilícitas y artículos prohibidos dentro del penal.

Empieza y termina el día informado. Regístrate para recibir nuestro Boletín del día.

