Atléticos de Oakland despidió a Elvis Andrus

Atléticos de Oakland dio de baja este miércoles al veterano campocorto venezolano Elvis Andrus.

Andrus, quien cumple 34 años el 26 de agosto, bateó para promedio de .237, con ocho jonrones y 30 remolcadas en 106 juegos en su segunda temporada con Atléticos. Llegó en un canje proveniente de Texas en febrero de 2021.

Oakland, en el sótano de la División Oeste de la Liga Americana, subió al infielder Sheldon Neuse de su sucursal de Triple-A en Las Vegas antes de un encuentro ante Rangers. Neuse, de 27 años, disputó 70 juegos con los Atléticos al inicio de la temporada, promediando .227, con 3 cuadrangulares y 21 remolcadas.

Andrus debutó en las Grandes Ligas con Texas en 2009. Cumplió sus primeras 12 campañas con Rangers y fue elegido dos veces al equipo de la Liga Americana en el Juego de Estrellas. Acumula un promedio de bateo de .270, con 87 jonrones y 703 remolcadas en 1.904 juegos en su carrera.

Conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada de la victoria 5-1 de Oakland ante Texas el martes.

The A's have recalled Sheldon Neuse from Las Vegas and released Elvis Andrus.

