Atlético Tucumán empató y dejó la lucha por el título al rojo vivo

Entornointeligente.com /

Informate más Atlético Tucumán se recuperó y mantiene la distancia en la punta A raíz de la igualdad, el «Decano» finalizará la fecha como único puntero: suma 29 unidades y le sacó cuatro de distancia a Gimnasia y Esgrima La Plata, que mañana se pondrá al día en Santa Fe contra Unión. Tigre llegó a 18 y quedó en el 14to lugar.

El encuentro arrancó siendo entretenido con dos equipos que mostraron buenas intenciones, pero de a poco se fue diluyendo por la falta de creatividad en la generación de juego.

Tigre tuvo más la pelota a lo largo de la primera etapa, pero no logró ser vertical ni consiguió jugadas claras, salvo con algún remate desde afuera del área y alguna aproximación con centros desde los costados.

#TorneoBinance | Fecha 14 | resumen de Tigre – Atlético Tucumán El líder del torneo, por su parte, jugó cerca de su propio arco con el objetivo de esperar al rival y intentar salir rápido de contragolpe, algo que consiguió en pocas oportunidades.

Los dirigidos por el entrenador Lucas Pusineri no generaron peligro en el arco defendido por Manuel Roffo , aunque lo incomodaron con algunos disparos de media distancia.

A pesar de no tener tanto la pelota en su poder, el «Decano» tucumano no se desesperó y si bien no lastimó en el arco de enfrente, tampoco pasó problemas en el propio.

El segundo tiempo fue más de ida y vuelta, los dos equipos se soltaron y salieron con mayor convencimiento que lo mostrado en los primeros 45 minutos.

Mejoró la visita, que hizo valer su condición de puntero con mayor manejo de la pelota, paciencia y con el equipo inclinado en campo rival para generar varias situaciones de gol, aunque sin poder ser efectivo por errores propios y por el buen trabajo del arquero Roffo, la figura del partido.

De cara al final del partido, los dos equipos siguieron activos, aunque el visitante estuvo un poco más sólido, y con la mente puesta en el arco rival, con algunas intervenciones de ambos arqueros, lo que dejó ver un tramo final atractivo.

En la próxima jornada (15ta) Atlético Tucumán recibirá a Barracas Central, mientras que Tigre visitará a Colón de Santa Fe.

Formaciones Tigre: Manuel Roffo; Lucas Blondel, Brian Leizza, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Ijiel Protti, Ezequiel Fernández, Sebastián Prediger, Alexis Castro; Mateo Retegui, Facundo Colidio. DT: Diego Martínez.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra; Augusto Lotti, Ramiro Ruiz Rodriguez. DT: Lucas Pusineri.

Cambios: en el segundo tiempo: 16min. Pablo Magnin por Colidio (T); 23min. Lucas Menossi por Protti (T), Agustín Obando por Castro (T); 27min. Mateo Coronel por Lotti (AT); 35min. Francisco Di Franco por Tessuri (AT); 48min. Cristian Menéndez por Rodriguez (AT), Gastón Gil Romero por Pereyra (AT).

Amonestados: Acosta (AT), Carrera (AT); Fernández (T), Blondel (T), Zabala (T), Pereyra (AT).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental de Victoria.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com