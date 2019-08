Atlético | Simeone diseña un camino inverso para Joao Félix – AS.com

Entornointeligente.com /

Simeone ha dejado claro en los primeros partidos que su principal idea con Joao Félix es hacerlo arrancar desde un costado en el centro del campo para después desequilibrar entre líneas. Tras el derbi lo argumentó. “Lo veo mejor jugando de frente, con gente arriba que le mueva opciones para que con su visión pueda lastimar”. La facilidad y la velocidad con la que combina, más la precisión con la que habilita a los puntas en espacios reducidísimos sostiene la idea. De inicio, se le aleja algo más del área para que genere la sorpresa tan necesaria en el Atlético. Justamente va a hacer el camino inverso al que el Cholo recorrió con Griezmann.

Joao Félix Atlético Delantero Portugal Estadísticas El francés aterrizó en 2014 después de haberse destapado jugando en el costado izquierdo de la Real. Sin embargo, Simeone entendió que, para aprovechar mejor sus cualidades, debía acercarlo al área y porfió hasta que construyó a un delantero de nivel mundial. Félix es más joven, tiene 19 años, por los 23 de Griezmann entonces. Joao Félix fue encontrando poco a poco su sitio en el Benfica la temporada pasada, pero siempre como atacante. En la primera parte del ejercicio, con Rui Vitoria en el banquillo, jugaba poco, pero cuando lo hacía se instalaba en la línea de tres del frente, casi siempre a la izquierda. Pero el 6 de enero Bruno Lage lo cambió todo. El nuevo técnico tomó las riendas y una de sus primeras decisiones fue acercar a Félix al centro. Aquel día, contra el Río Ave, Joao Félix se exhibió con dos goles en la sufrida victoria por 4-2, remontando un 0-2. Desde entonces, el joven talento se adueñó de la titularidad y Bruno Lage explotó la facilidad con la que encontraba a Seferovic.

Simeone quiere ahora rentabilizar aún más esa visión de juego. “Lo que más me ha gustado desde su llegada es su visión hacia delante, su control hacia delante, siempre buscando la portería, no lateraliza el juego. Y eso habla muy bien por su edad y por cómo lee el juego del fútbol; Vamos a agregar situaciones para ayudarlo a crecer y convertirse en un jugador mejor y más fuerte como todos piensan que lo hará”, afirmó el técnico en ESPN. El jugador, por su parte, entiende el cambio y observa con ilusión su papel. “Es verdad que estoy jugando por banda, pero para defender. Luego para atacar me meto por dentro. Es lo que me pide el entrenador. Me gusta jugar ahí, puesto que tengo libertad de movimientos y puedo lanzar balones a los delanteros”, explicó en la entrevista con AS . Su talento quedó patente en el derbi, donde dio un curso de cómo moverse entre líneas, sin darle la espalda al trabajo defensivo que debe hacer. Sabe que en el Atlético el equilibrio es básico.

