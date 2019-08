Atlético | Los canteranos del Atlético con los que Simeone puede contar – AS.com

Entornointeligente.com /

Simeone tiene cantera . La temporada pasada ya lo comprobó cuando las lesiones dejaron a su plantilla en mínimos y a los Mollejo, Camello, Montero y demás les tocó subir al primer equipo y respondieron. En la pretemporada pasada algunos ya habían dado señales. El propio Mollejo y Toni Moya, en Singapur . En ésta también. Si en el partido ante el combinado de estrellas de la Major League Soccer (MLS) asomó Riquelme con un pase de tacón para Llorente que fue el 0-1, ante el Atlético San Luis, los chavales fueron la carta ganadora en una tarde (por la mañana en México) en la que no estuvieron ni Vitolo , ni Lemar, ni Costa, ni Joao Félix . Porque la franquicia mexicana del Atlético se había puesto en la primera parte por delante en el marcador y hasta que ellos no saltaron al campo, en la segunda parte, el Atlético no logró darle la vuelta al partido y al marcador.

Buenos minutos de Carlos Isaac, muy incisivo y participativo en la banda derecha, que en el momento que se juntó con Camello (66′) logró fabricar el empate . Uno, el lateral, centró y el otro, el delantero, goleó. El 1-2 partió de una jugada, otra, de Riquelme , uno de los chavales que desde el primer día destacó en este verano con el Cholo y pasó por Manu Sánchez para terminar en gol en propia puerta de un jugador del San Luis. 1-2 para el Atlético, que sigue invicto en esta pretemporada. Toni Moya tiene hechuras de jugador de Primera.

Ampliar Atletico San Luis v Atletico de Madrid – Friendly MatchCamello conduce un balón en el San Luis-Atlético. Refugio Ruiz (Getty Images)

Diez canteranos (más Borja Garcés, que siguió con la recuperación de su rodilla en la primera parte de la estadía con el Cholo) fueron los llamados a hacer esta pretemporada con el primer equipo y ya destacaron en el trabajo en Segovia. Dos de ellos no viajaron a la gira por Estados Unidos: el portero San Román, fichado por el Elche, y Solano, que acabó con molestias musculares la estadía en Los Ángeles de San Rafael. El resto, todos al avión. Toni Moya, Dos Santos, Carlos Isaac, Montero, Camello, Riquelme, Sanabria y Manu Sánchez . Todos se bajaran en Madrid con más galones en el pecho: sólo Dos Santos no ha tenido minutos pero el resto sí, y de mucha calidad. Simeone puede subrayar sus nombres en su libreta . Algunos, Montero, Toni Moya, Carlos Isaac y Camello ya los sabía. Pero se unen nuevos. Ese Riquelme, de alias Roro y pelo a lo Griezmann, Sanabria y Manu Sánchez.

