Atletica: Tamberi in ombra a Montecarlo, stop a 2.20

ROMA. – Nella passata stagione, proprio a Montecarlo, saltò un modesto 2,21 nell’ultima gara prima delle Olimpiadi di Tokyo. Stasera però il 2,20 con cui Gianmarco Tamberi ha chiuso all’ottavo posto nella decima tappa della Diamond League, prova generale degli Europei di atletica leggera al via lunedì a Monaco di Baviera, non può lasciarlo tranquillo.

È stato un passo indietro rispetto a due giorni fa, al 2,24 di Szekesfehervar, accompagnato da sorrisi nonostante una condizione fisica lontana dai giorni migliori, fiaccata dal Covid post-Mondiale. Il 30enne delle Fiamme Oro ha superato 2.20 alla seconda prova, arrendendosi poi alla misura di 2,25. Ora è in corso un momento di riflessione, che sarebbe arrivata al punto di prendere in considerazione un possibile forfait a Monaco. Ma non sarebbe da Gimbo, e poi anche il suo principale rivale agli Europei, l’ucraino bronzo iridato Protsenko non è che oggi abbia fatto così tanto meglio, fermandosi anche lui a quota 2,20 ma quinto avendola scavalcata al primo tentativo.

Il meeting ha visto scendere in pista altri quattro azzurri: Ayomide Folorunso (400hs), Gaia Sabbatini (1500), Roberta Bruni (asta) e il lunghista Mattia Furlani, al debutto a questo livello. Il giovane azzurro delle Fiamme Oro ha piazzato un buon 7,90 iniziale, risultato poi la sua miglior misura della serata, potendo festeggiare il settimo posto nel massimo circuito mondiale a soli 17 anni.

Il suo risultato è ancor più da sottolineare se si considera che davanti a lui oggi si sono piazzati nomi eccellenti come quelli del bronzo olimpico di Tokyo, il cubano Maykel Massó, qui primo con 8,35, e poi l’oro olimpico e mondiale indoor, il greco Tentoglou, secondo con 8,31, il campione mondiale indoor di Portland 2016 e altri due bronzi al coperto, l’americano terzo classificato Marquis Dendy (8,31) e l’oro mondiale 2019, il giamaicano Gayle oggi quarto (8,06).

La primatista italiana dei 400 ostacoli Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) resta al di sopra dei 55 secondi, settima con 55.01, nella gara dominata dalle giamaicane Rushell Clayton (53.33) e Janieve Russell (53.52). Decimo posto per Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre) nei 1500 (4:04.96), dove la keniana Faith Kipyegon ha fatto segnare il secondo miglior tempo di sempre con 3:50.37 a soli tre decimi dal primato dell’etiope Genzebe Dibaba. Nei 100, resta imprendibile la giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, che ha vinto arrivando a due centesimi dal primato personale (10.62) e miglior tempo dell’anno.

