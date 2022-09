Atletica: il 2 ottobre la Gatorade Caracas Rock prenderà d’assalto le principali strade della capitale

Entornointeligente.com /

CARACAS. – Poter attraversare le principali strade, autostrada compresa, della capitale con il sottofondo della musica rock é una cosa che solo una corsa come la «Caracas Rock» ti può regalare. L’attesissima gara per gli amanti del running é in programma: domenica 2 ottobre con start fissato per le 7:00 a.m.

Durante la conferenza stampa di presentazione della 21ª edizione della prova podistica è stato definito il percorso di 10 chilometri. Sarà lo stesso delle ultime edizioni, partendo nei pressi dei campi di golf di Valle Arriba, la marea umana attraverserà la Prados del Este arrivando fino ai campi da tennis dell’Accademia de los Hermanos Coronado, per poi ritornare passando per l’Eurobuilding. Una volta giunti al noto albergo della capitale percorreranno tutta l’avenida Rio de Janeiro e giungeranno alla meta che è fissata nella Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes.

I punti di idratazione saranno postati nei Km 2 e 6 con acqua, mentre il Gatorade sarà distribuito al chilometro 4 e e 8. Al momento della conferenza stampa avevano confermato la loro presenza 35 runners élite e 48 club di runners di diversi angoli del paese.

Marlon Monsalve, gerente eventi speciali e marketing di eventi sportivi di Empresas Polar, ha svelato solo uno dei cantanti che sarà presente durante il percorso: si tratta di Horacio Blanco. Monsalve ha anche detto che nei prossimi giorni saranno svelati altri dettagli della Gatorade Caracas Rock: maglietta, le altre band durante il percorso e quella del concerto finale.

«Siamo felici di poter realizzare nuovamente questa gara. Abbiamo lavorato tanto per offrire la miglior esperienza possibile ai partecipanti. Ci saranno circa di 8.000 runner e ci aspettiamo circa 20.000 spettatori durante il percorso» ha dichiarato Monsalve.

La Gatorade Caracas Rock ha l’omologazione della Federación Venezolana de Atletismo, World Athletics e l’ Association of International Marathons and Distance Races. Questo vuol dire che nel caso si stabilisse un primato entrerà nei registri mondiali.

Gli organizzatori hanno annunciato i montepremi per i primi tre della classe: 1.000 $ (primo), 800 $ (secondo) e 500 $ (terzo). Se verranno superati i primati di Marvin Blanco (30:10.05) e Yoselyn Brea (34:29.55) il montepremi si raddoppierà. I runners hanno iniziato il loro speciale countdown scaldando i muscoli per essere tra i protagonisti

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)

